Умер звезда сериалов "Анатомия Грей" и "Эйфория" Эрик Дейн
- Эрик Дейн, известный по ролям в "Анатомии Грей" и "Эйфории", умер в возрасте 53 лет после борьбы с БАС.
- Дейн начал карьеру в 1991 году, и снимался во многих сериалах и фильмах, в частности, в "Последнем корабле", где был также продюсером.
Эрик Дэйн, известный благодаря роли в сериале "Анатомия Грэй", скончался на пике его популярности. Ему было всего 53 года.
Актер умер в четверг, 19 февраля, после обеда. В последние дни он провел в кругу близких друзей, жены и дочерей. Об этом пишут The Guardian и CNN.
Что известно о смерти Эрика Дэйна?
В апреле 2025 года Эрик Дейн сообщил, что борется с БАС (боковым амиотрофическим склерозом).
В июне в интервью для ABC он рассказал, что все началось с "слабости в правой руке".
Я не думаю, что это конец моей истории. В сердце я не чувствую, что это мой конец,
– говорил актер.
В октябре Дэйн посетил Вашингтон с некоммерческой организацией I AM ALS, чтобы поддержать продолжение финансирования исследований БАС.
В столице США он говорил о надежде: "У меня две дочери. Я хочу увидеть, как они окончат колледж, женятся, возможно, будут иметь детей. Я хочу быть рядом с ними. Поэтому я буду бороться до последнего дыхания".
Справка: БАС – смертельное дегенеративное заболевание, которое приводит к потере контроля над конечностями, а также способности говорить, глотать и самостоятельно дышать. Лекарства от него не существует. В среднем люди с таким диагнозом живут около 27 месяцев после установления болезни, хотя некоторые пациенты могут прожить десятилетие – как Стивен Гокинг, диагностированный медленной формой болезни в 21 год и проживший до 76 лет.
Кто такой Эрик Дэйн?
Дейн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Когда ему было семь лет, его отец покончил жизнь самоубийством.
Юноша покинул школу за месяц до выпуска, чтобы уехать в Лос-Анджелес учиться актерскому мастерству. Первый дебют Эрика на экране состоялся в 1991 году в сериале "Спасенные звонком".
Потом он сыграл в таких фильмах как "Удивительные годы", "Женатные и с детьми", "Все женщины – ведьмы", "Розанна" и медицинской драме "Перекресток Гидеона", а с 2006 по 2021 год появился в 145 эпизодах "Анатомия Грей".
Позже Дэйн снимался в фильмах "Люди Икс: Последняя битва", "Марли и я", "День святого Валентина", "Бурлеск" и "Плохие ребята: Все или ничего".
Он также сыграл главную роль и выступил продюсером 5 сезонов постапокалиптического сериала "Последний корабль", где играл капитана военного корабля США, ищущего лекарства от глобальной пандемии. В 2017 году сериал приостановили, чтобы дать актеру время для лечения депрессии.
В 2019 году он сыграл Кела Джейкобса – строгого и отстраненного отца персонажа Нейта – в сериале "Эйфория". Он вернулся к этой роли во втором сезоне и должен был играть в третьем и финальном сезоне.
Осенью он появился в эпизоде "Блестящие умы", где сыграл пожарного, страдавшего БАС.
