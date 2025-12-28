Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

Умерла Брижит Бардо – французская актриса, фотомодель и певица. Ей был 91 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Бардо была секс-символом 1950-х и 60-х годов, но позже стала активисткой за права животных.

Не пропустите В 65 лет умер участник легендарной группы The Cure Перри Бамонте

Международная слава пришла к Брижит Бардо благодаря фильму 1956 года "И Бог создал женщину". Режиссером и сценаристом ленты стал ее тогдашний муж Роже Вадим. Актриса сыграла главную роль – Жюльет Арди.

В течение последующих лет Бардо была настоящим секс-символом, однако в начале 70-х годов она объявила о завершении актерской карьеры и стала более активной в политической сфере.

Брижит родилась 28 сентября 1934 года в Париже и выросла в богатой католической семье. Девушка делала успехи в танцах, поэтому смогла учиться в престижной Парижской консерватории.

Также Бардо работала моделью. В 1950-м году она украсила обложку журнала Elle. Тогда ей было 15 лет. Знаменитости начали предлагать роли в кино. На одном из прослушиваний Бардо встретила Роже Вадима, за которого вышла замуж в 1952 году. Актриса, в частности, сыграла возлюбленную Дирка Богарда в фильме "Доктор на море".

В начале 1960-х годов Брижит снялась в ряде известных французских фильмов: "Истина" Анри-Жоржа Клузо (ленту номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм"), "Частная жизнь" Луи Маля и "Презрение" Жан-Люка Годара. Кроме того, она появилась в комедии "Вива Мария!" и вестерне "Шалако".

Брижит Бардо / Фото Getty Images

Параллельно женщина строила музыкальную карьеру. Однако звездная жизнь давила на Бардо. Она оставила актерство в 1973 году в 39-летнем возрасте после съемок в фильме "Поучительная и радостная история Колино".

Основой деятельностью Брижит стала защита животных. В 1977 году она присоединилась к протестам против охоты на тюленей, а через несколько лет основала фонд.

Брижит Бардо четыре раза была замужем:

Первый муж – режиссер и сценарист Вадим Роже

Второй муж – актер Жак Шаррье (от него женщина родила сына)

Третий муж – фотограф и писатель Гунтер Закс

Четвертый муж – политик Бернард д'Ормаль

Кто из актеров умер недавно?