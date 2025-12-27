Американский актер ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет. Об этом сообщила его семья в специальном заявлении. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Финна.

Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе, окруженный женой, тремя детьми и домашними любимцами.

В 2022 году у Пэта диагностировали рак. После короткой ремиссии болезнь вернулась, и лечение больше не давало результатов.

Пэт никогда не встречал незнакомцев – только друзей, которых он еще не знал,

– написала его семья.

Близкие актера попросили уважать их приватность в это трудное время и призвали чтить память Пэта Финна добрыми поступками.

Что известно о Пэте Финне?

Будущий актер родился 31 июля 1965 года и вырос в Уилметте, штат Иллинойс. Он окончил Университет Маркетт, где познакомился со своей возлюбленной Донной Кроули.

Пэт начал профессиональную деятельность в театре импровизации Second City в Чикаго. Впоследствии переехал в Лос-Анджелес, где прожил более 30 лет и стал основателем известной импров-труппы iO West Beer Shark Mice.

Наибольшую известность Финну принесла роль Билла Норвуда в ситкоме ABC "Бывает и хуже" (The Middle), в котором он снимался с 2010 до 2018 года. Также зрители запомнили его по ролям в культовых сериалах "Друзья" (доктор Роджер) и "Сайнфелд" (Джо Мейо).

К тому же актер снимался в популярных телепроектах "Марвин Марвин", "Шоу 70-х", "Король Квинса" и других.