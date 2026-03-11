Женщина, стрелявшая по дому Рианны, может получить пожизненное заключение
- Иванне Ортис предъявили обвинение по 14 пунктам, включая покушение на убийство, за стрельбу по дому Рианны.
- Слушание по делу запланировано на 25 марта, и ей грозит пожизненное заключение, если будет признана виновной.
Женщине, которую обвиняют в стрельбе по дому барбадосской певицы Рианны в Беверли-Хиллз, может грозить пожизненное заключение. Подозреваемой выдвинули обвинения по 14 пунктам, включая покушение на убийство.
Во вторник, 10 марта, 35-летней Иванне Ортис было предъявлено обвинение по одному пункту – покушение на убийство. Согласно обвинительному заключению, полученному People, это было "умышленное и заранее спланированное убийство".
Иванну Ортис также обвиняют по 10 пунктам нападения с применением полуавтоматического огнестрельного оружия и по 3 пунктам стрельбы по жилому дому или кемпингу. Если женщину признают виновной по обвинениям, ей грозит пожизненное заключение. Слушание по делу запланировано на 25 марта.
Открытие огня в любом населенном районе чрезвычайно опасно, ставит под угрозу жизни и будет полностью преследоваться по закону. К счастью, никто не пострадал в этой стрельбе, но такое неосторожное насилие не будет терпеться в нашей общине. Такие стрелки найдут своим следующим пунктом назначения наши тюрьмы,
– заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес.
Во вторник подозреваемая появилась на судебном заседании в синей заключенной форме. Как пишет Associated Press, она разговаривала со своим адвокатом через стекло. От имени Ортис юрист заявил о ее невиновности, однако позже он отозвал это заявление до предъявления обвинения подсудимой.
Что известно об инциденте?
Иванну Ортис обвиняют в том, что она подъехала к дому Рианны и несколько раз выстрелила по нему из полуавтоматического оружия. Дома находились восемь человек, в частности сама певица, ее муж – рэпер A$AP Rocky и трое их детей. Также присутствовали мама Рианны и двое сотрудников.
Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Нападающая скрылась с места происшествия, но вскоре правоохранители ее задержали. Обвиняемая – жительница Флориды и ранее уже имела аресты.