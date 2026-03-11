Во вторник, 10 марта, 35-летней Иванне Ортис было предъявлено обвинение по одному пункту – покушение на убийство. Согласно обвинительному заключению, полученному People, это было "умышленное и заранее спланированное убийство".

Иванну Ортис также обвиняют по 10 пунктам нападения с применением полуавтоматического огнестрельного оружия и по 3 пунктам стрельбы по жилому дому или кемпингу. Если женщину признают виновной по обвинениям, ей грозит пожизненное заключение. Слушание по делу запланировано на 25 марта.

Открытие огня в любом населенном районе чрезвычайно опасно, ставит под угрозу жизни и будет полностью преследоваться по закону. К счастью, никто не пострадал в этой стрельбе, но такое неосторожное насилие не будет терпеться в нашей общине. Такие стрелки найдут своим следующим пунктом назначения наши тюрьмы,

– заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес.

Во вторник подозреваемая появилась на судебном заседании в синей заключенной форме. Как пишет Associated Press, она разговаривала со своим адвокатом через стекло. От имени Ортис юрист заявил о ее невиновности, однако позже он отозвал это заявление до предъявления обвинения подсудимой.

Что известно об инциденте?