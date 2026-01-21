В Риме прощаются с легендарным итальянским дизайнером Валентино Гаравани

В Риме прощаются с легендарным итальянским дизайнером, основателем бренда Valentino Валентино Гаравани. Сотни знаменитостей, представителей власти и граждан пришли почтить его память.

Скорбящие выстроились в очередь, чтобы войти в штаб-квартиру фонда Валентино. Об этом сообщает AP.

Гроб, в котором лежит Валентино Гаравани, украсили только одной красной розой, а вокруг нее белые цветы. Ближайшие родственники и друзья дизайнера сидели по обе стороны гроба, в частности два его любимых мопса.

Прощание с Валентино Гаравани / Фото AP

Мэр Рима Роберто Гуальтьери назвал Валентино одним из "самых ярких и любимых фигур Италии". А нынешний креативный директор модного дома Valentino Алессандро Микеле сказал, что дизайнер будет незаменимым и оставил после себя прочное наследие.

Он был замечательным примером жизни. Он пришел издалека и создал нечто грандиозное,

– отметил Микеле.

Люди стоят в очереди, чтобы отдать дань уважения Валентино Гаравани / Фото Getty Images

Джанкарло Джамметти на прощании с Валентино / Фото Getty Images

Что известно о смерти Валентино Гаравани?