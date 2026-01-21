Скорбящие выстроились в очередь, чтобы войти в штаб-квартиру фонда Валентино. Об этом сообщает AP.
Гроб, в котором лежит Валентино Гаравани, украсили только одной красной розой, а вокруг нее белые цветы. Ближайшие родственники и друзья дизайнера сидели по обе стороны гроба, в частности два его любимых мопса.
Прощание с Валентино Гаравани / Фото AP
Мэр Рима Роберто Гуальтьери назвал Валентино одним из "самых ярких и любимых фигур Италии". А нынешний креативный директор модного дома Valentino Алессандро Микеле сказал, что дизайнер будет незаменимым и оставил после себя прочное наследие.
Он был замечательным примером жизни. Он пришел издалека и создал нечто грандиозное,
– отметил Микеле.
Люди стоят в очереди, чтобы отдать дань уважения Валентино Гаравани / Фото Getty Images
Джанкарло Джамметти на прощании с Валентино / Фото Getty Images
Что известно о смерти Валентино Гаравани?
Валентино Гаравани умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких.
Прощание с дизайнером будет проходить сегодня (21 января) и завтра (22 января) с 11:00 до 18:00.
Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и деи-Мартири в Риме.