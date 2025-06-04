Самая зрелищная постановка: в театре Марии Заньковецкой поставят мюзикл по фильму Вуди Аллена

Национальный театр имени Марии Заньковецкой работает над очередной премьерой. Режиссер Максим Голенко поставит мюзикл "Пули над Бродвеем" по одноименному фильму Вуди Аллена.

Масштабная премьера мюзикла на Большом экране состоится 7 – 8 июня. Об этом пишет Show 24.

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Интересно, что в спектакле зритель сможет увидеть закулисье театра. Действие разворачивается в 1920-х годах в Нью-Йорке. Молодой драматург Дэвид мечтает прославиться, но чтобы поставить пьесу, ему приходится иметь дело с гангстерами. Шеф мафии Ник Валенти ставит условие: одна из ролей должна достаться его любовнице Олив. Вместе с ней на репетиции ходит ее охранник Чич, у которого оказывается незаурядный талант. Он переписывает пьесу лучше самого автора.

В главных ролях: заслуженные артисты Украины Марк Дробот и Юрий Хвостенко (Дэвид Шейн), народная артистка Украины Любовь Боровская и Римма Зюбина (Хелен Синклер), заслуженные артисты Украины Андрей Войтюк и Василий Коржук (Чич), Оксана Цимбалист, Анастасия Евтушенко (Олив Нил), народные артисты Украины Степан Глова, Орест Гарда (Ник Валенти) и другие.

Я много лет хотел сделать спектакль о театре, потому что это мир – драйвовый и бешеный. "Живые" персонажи ходят между нами, и мы всей командой получаем удовольствие, потому что хорошо знаем, о чем играем,

– высказался режиссер Максим Голенко.

Главные актеры премьеры / Фото Анны Салий

Он добавил, что мюзикл провоцирует к размышлениям об эго творческой личности в театре. Эта идея есть как в фильме Вуди Аллена, так и в спектакле.

"Безумие этого мира – это и есть театр, и мы от него полностью зависим. Пули – не только в Украине, они все ближе к Бродвею. История – об образе жизни как бессмысленное шоу. И о ценностях – стоит ли человеческая жизнь произведения искусства, и вообще – можно ли это сравнивать", – отметил Голенко.

В театре Марии Заньковецкой добавили, что это самая сложная и наиболее зрелищная постановка. Зрителей ожидает атмосфера бродвейского мюзикла 1920-х, поэтому среди декораций – более 600 метров красного бархата. Также это невероятные танцевальные номера под руководством балетмейстера Алексея Бусько и аккомпанемент вживую джазового оркестра. Сценографию и костюмы создала Алия Байтенова.



Афиша спектакля / Дизайнер Мария Билинская

Заметим, что возрастное ограничение для зрителей – 16+.

Чтобы вдохновиться соответствующей атмосферой, зрителям предлагают одеть на премьеру одежду той же эпохи. Также приглашают на другие события в рамках премьеры: лекцию о киношедеврах Вуди Аллена от киноведа и журналистки Екатерины Слипченко (8 июня, 15:00, Камерная сцена театра) и просмотр фильма "Пули над Бродвеем" на языке оригинала (12 июня, 18:00, America House Lviv, ул. Гнатюка 2, 2 этаж). Вход по предварительной регистрации.