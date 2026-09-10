Звезда "Фабрики звезд" Олейник опубликовал фото в военной форме, а затем удалил их: что известно

Украинский певец Вадим Олейник удивил своих подписчиков неожиданными фотографиями. Он появился в военной форме, с оружием и в окопе, а затем удалил эти снимки.

После появления этих фотографий в сети начали обсуждать, что они могут означать, сообщает 24 Канал.

Вадим Олийник стал известен широкой публике еще в 2008 году, когда вместе с Владимиром Дантесом победил в шоу "Фабрика звезд-2".

На фотографиях, которые некоторое время были доступны в Instagram-сторис и Threads Олейника, певец позировал с оружием и показывал себя в окопе.

Вадим Олейник в военной форме / Скриншот из Instagram-сторис

Вадим Олейник в военной форме / Скриншот из Instagram-сторис

Вадим Олейник в военной форме / Фото из сети

Одно из фото он сопроводил вопросом: "Что вы можете мне предложить?". В ответ на комментарий с предложением присоединиться к "классному подразделению" артист написал: "Поздно".

Вадим Олейник намекнул на мобилизацию / Скриншот из Threads

Такие публикации вызвали обсуждение среди подписчиков. Некоторые из них предположили, что Олейник мог намекнуть на свою мобилизацию. Впрочем, сам певец не подтверждал, что его мобилизовали, и не объяснял, что означают фотографии. Поэтому говорить о его мобилизации как о факте пока нельзя.

К слову, ветеран войны Виктор Розовый недавно перенес операцию после тяжелого ранения на фронте.