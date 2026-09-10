Звезда "Фабрики звезд" Олейник опубликовал фото в военной форме, а затем удалил их: что известно
Украинский певец Вадим Олейник удивил своих подписчиков неожиданными фотографиями. Он появился в военной форме, с оружием и в окопе, а затем удалил эти снимки.
После появления этих фотографий в сети начали обсуждать, что они могут означать, сообщает 24 Канал.
Вадим Олийник стал известен широкой публике еще в 2008 году, когда вместе с Владимиром Дантесом победил в шоу "Фабрика звезд-2".
На фотографиях, которые некоторое время были доступны в Instagram-сторис и Threads Олейника, певец позировал с оружием и показывал себя в окопе.
Одно из фото он сопроводил вопросом: "Что вы можете мне предложить?". В ответ на комментарий с предложением присоединиться к "классному подразделению" артист написал: "Поздно".
Такие публикации вызвали обсуждение среди подписчиков. Некоторые из них предположили, что Олейник мог намекнуть на свою мобилизацию. Впрочем, сам певец не подтверждал, что его мобилизовали, и не объяснял, что означают фотографии. Поэтому говорить о его мобилизации как о факте пока нельзя.
К слову, ветеран войны Виктор Розовый недавно перенес операцию после тяжелого ранения на фронте.