В июне он рассказывал, что должен отправиться в Нидерланды на операцию. Теперь стало известно, что хирургическое вмешательство уже позади. Девушка Виктора Яна – Екатерина – сообщила, что операция прошла успешно, и показала фото юмориста из больницы. Публикацию она разместила в инстаграм-сторисах.

На снимке Виктор Розовый лежит на больничной койке, а рядом с ним стоят медики.

Виктору сделали операцию, успешно. Врачи сказали, что все как по маслу. Поэтому скоро состоится возвращение легенды,

– написала Яна-Катерина.

Виктор Розовый перенес операцию / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно о ранении Виктора Розового?

После начала полномасштабной войны Виктор Розовый добровольно присоединился к Силам специальных операций "Азов", которые впоследствии вошли в состав 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

21 марта 2024 года военный получил тяжелое осколочное ранение головы. Тогда он вместе с побратимами находился на позиции, которую начали обстреливать российские войска.

После ранения Розовому сделали несколько операций, в частности установили титановую пластину в череп.

Сейчас ветеран передвигается на инвалидной коляске и продолжает реабилитацию. Виктор рассказывал, что больше всего работает над восстановлением ходьбы и подвижности левой руки. Он уже может немного двигать рукой и ходить, однако пока делает это медленно.

Одной из главных проблем для него остается спастичность – мышцы постоянно находятся в напряжении, что возникает из-за поражения центральной нервной системы и затрудняет движения и реабилитацию. Именно для борьбы с этим состоянием Виктору предстояло пройти операцию в Нидерландах. Ему планировали установить баклофеновую помпу, которая помогает уменьшить мышечные спазмы.

Кстати, недавно фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который сейчас служит в ВСУ, сообщил, что ему тоже сделали операцию.