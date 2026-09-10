У червні він розповідав, що має вирушити до Нідерландів на операцію. Тепер стало відомо, що хірургічне втручання вже позаду. Дівчина Віктора Яна-Катерина повідомила, що операція пройшла успішно, та показала фото гумориста з лікарні. Публікацію вона поширила в інстаграм-сторіс.

На світлині Віктор Розовий лежить на лікарняному ліжку, а поруч із ним стоять медики.

Віктору зробили операцію, успішно. Лікарі сказали, що як по маслу все. Тому скоро буде повернення легенди,

– написала Яна-Катерина.

Віктор Розовий переніс операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про поранення Віктора Розового?

Після початку повномасштабної війни Віктор Розовий добровільно приєднався до Сил спеціальних операцій "Азов", які згодом стали частиною 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

21 березня 2024 року військовий отримав важке уламкове поранення голови. Тоді він разом із побратимами перебував на позиції, яку почали обстрілювати російські війська.

Після поранення Розовому зробили кілька операцій, зокрема встановили титанову пластину в череп.

Зараз ветеран пересувається на кріслі колісному та продовжує реабілітацію. Віктор розповідав, що найбільше працює над відновленням ходьби та рухливості лівої руки. Він уже може трохи рухати рукою та ходити, однак поки робить це повільно.

Однією з головних проблем для нього залишається спастичність – м'язи постійно перебувають у напруженні, що виникають через ураження центральної нервової системи й ускладнює рухи та реабілітацію. Саме для боротьби з цим станом Віктор мав пройти операцію в Нідерландах. Йому планували встановити баклофенову помпу, яка допомагає зменшити м'язові спазми.

До речі, нещодавно фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, який зараз служить у ЗСУ, повідомив, що йому теж зробили операцію.