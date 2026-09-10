Після появи цих світлин в мережі почали обговорювати, що вони можуть означати, передає 24 Канал.
Вадим Олійник став відомим широкій публіці ще у 2008 році, коли разом із Володимиром Дантесом переміг у шоу "Фабрика зірок-2".
На фотографіях, які певний час були доступні в інстаграм-сторіс та Threads Олійника, співак позував зі зброєю та показував себе в окопі.
Вадим Олійник у військовій формі / Скриншот з інстаграм-сторіс Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Вадим Олійник у військовій формі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Вадим Олійник у військовій формі / Фото з мережі
Одне з фото він доповнив запитанням: "Що ви можете мені запропонувати?". У відповідь на коментар із пропозицією долучитися до "класного підрозділу" артист написав: "Пізно".
Вадим Олійник натякнув на мобілізацію / Скриншот з Threads
Такі публікації викликали обговорення серед підписників. Деякі з них припустили, що Олійник міг натякнути на свою мобілізацію. Втім, сам співак не підтверджував, що його мобілізували, і не пояснював, що означають фотографії. Тому говорити про його мобілізацію як про факт наразі не можна.
До слова, ветеран війни Віктор Розовий нещодавно переніс операцію після важкого поранення на фронті.