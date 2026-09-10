Після появи цих світлин в мережі почали обговорювати, що вони можуть означати, передає 24 Канал.

Вадим Олійник став відомим широкій публіці ще у 2008 році, коли разом із Володимиром Дантесом переміг у шоу "Фабрика зірок-2".

На фотографіях, які певний час були доступні в інстаграм-сторіс та Threads Олійника, співак позував зі зброєю та показував себе в окопі.

Вадим Олійник у військовій формі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вадим Олійник у військовій формі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вадим Олійник у військовій формі / Фото з мережі

Одне з фото він доповнив запитанням: "Що ви можете мені запропонувати?". У відповідь на коментар із пропозицією долучитися до "класного підрозділу" артист написав: "Пізно".

Вадим Олійник натякнув на мобілізацію / Скриншот з Threads

Такі публікації викликали обговорення серед підписників. Деякі з них припустили, що Олійник міг натякнути на свою мобілізацію. Втім, сам співак не підтверджував, що його мобілізували, і не пояснював, що означають фотографії. Тому говорити про його мобілізацію як про факт наразі не можна.

До слова, ветеран війни Віктор Розовий нещодавно переніс операцію після важкого поранення на фронті.