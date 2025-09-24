Герой мема "Я в Польше" снова пересек украино-польскую границу: смешное видео
- Блогер Валентин Войтун, известный под ником "Сельские скетчи", снова поехал в Польшу, повторив видео со словами "Я в Польше".
- Он сообщил, что пограничная служба пропустила его с электронкой и ликвидом, и все детали о поездке есть в его телеграмм-канале.
Валентин Войтун, который также известен под ником "Сельские скетчи", снова уехал из Украины. Блогер повторил легендарное видео со словами "Я в Польше".
Только недавно парень после "путешествия" по городам Европы вернулся в Украину, а сегодня снова отправился с чемоданом в Польшу, пишет Show24 со ссылкой на тикток.
Парень несколько часов назад опубликовал два новых видео в которых сообщил, что второй раз за последнее время пересек украино-польскую границу.
Валентин Войтун снова поехал в Польшу: смотрите видео онлайн
Мне поставили ту же печать, снова то же место, и я снова в Польше. Можете меня поздравить. Счастья, здоровья и моя дорога продолжается дальше. Вся Европа будет в Валикове,
– отметил блогер.
Во втором видео Валентин отметил, что о том, что он в Польше, знают уже все. Оказалось, что пограничная служба пропустила юношу с подом (электронкой – ред. 24 Канал) и "жижей" (ликвидом – ред. 24 Канал).
На этот раз прошло все идеально. Возвращали всего один раз. А так все супер, – добавил парень.
Валентин Войтун снова приехал в Польшу: смотрите видео онлайн
Войтун сообщил, что все детали о его поездке есть в телеграмм-канале.
Редакция 24 Канала направила запрос на присоединение к каналу, однако пока не получила к нему доступа.
Интересно, что на днях к блогеру приезжала команда "Общественное Черновцы", чтобы взять у него интервью.
Под видео люди оставили много смешных комментариев.
- "Сегодня ночью у поляков будет воздушная тревога".
- "Он страны быстрее меняет, чем я носки".
- "Второе нашествие Валика Польша не переживет".
- "Даже немцы 2 раза не нападали на Польшу".
- "И снова вся Европа напряглась".
Кто такой Валентин Войтун?
- Парень имеет 21 год и родом он из Черновицкой области. В Украине занимается блогерством, снимает смешные ролики и показывает свою жизнь.
- Благодаря разрешению правительства выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Валентин выехал из Украины. Эта поездка принесла ему настоящую славу, ведь видео с фразой "Я в Польше" стало настоящим мемом.
- За время путешествия Войтун успел побывать не только в Польше, но и Чехии и Германии. Он дал комментарий "Радио Свобода", где объяснил, что за рубежом хочет заработать 30-40 тысяч евро, потому что мечтает о собственном доме или квартире, а также хочет открыть заведение.