Валентин Войтун, який також відомий під ніком "Сільські скетчі", знову виїхав з України. Блогер повторив легендарне відео зі словами "Я в Польщі".

Лише нещодавно хлопець після "мандрівки" містами Європи повернувся до України, а сьогодні знову вирушив із валізою до Польщі, пише Show24 з посиланням на тікток.

Хлопець декілька годин тому опублікував два нових відео у яких повідомив, що вдруге за останній час перетнув україно-польський кордон.

Валентин Войтун знову поїхав до Польщі: дивіться відео онлайн

Мені поставили ту саму печатку, знову те саме місце, і я знову у Польщі. Можете мене привітати. Щастя, здоров'я і моя дорога продовжується далі. Ціла Європа буде у Валікові,

– зазначив блогер.

У другому відео Валентин зазначив, що про те, що він у Польщі, знають вже всі. Виявилось, що прикордонна служба пропустила юнака з подом (електронкою – ред. 24 Канал) і "жижою" (ліквідом – ред. 24 Канал).

Цього разу пройшло все ідеально. Вертали всього один раз. А так усе супер, – додав хлопець.

Войтун повідомив, що усі деталі про його поїздку є в телеграм-каналі.

Редакція 24 Каналу надіслала запит на приєднання до каналу, однак наразі не отримала до нього доступу.

Цікаво, що днями до блогера приїжджала команда "Суспільне Чернівці", щоб взяти у нього інтерв'ю.

Під відео люди залишили багато смішних коментарів.

"Сьогодні вночі у поляків буде повітряна тривога".

"Він країни швидше міняє, ніж я шкарпетки".

"Друге нашестя Валіка Польща не переживе".

"Навіть німці 2 рази не нападали на Польщу".

"І знову вся Європа напряглась".

Хто такий Валентин Войтун?