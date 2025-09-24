Укр Рус
Show24 Українські зірки Герой мему "Я в Польщі" знову перетнув україно-польський кордон: смішне відео
24 вересня, 13:03
3

Герой мему "Я в Польщі" знову перетнув україно-польський кордон: смішне відео

Марта Гнат
Основні тези
  • Блогер Валентин Войтун, відомий під ніком "Сільські скетчі", знову поїхав до Польщі, повторивши відео зі словами "Я в Польщі".
  • Він повідомив, що прикордонна служба пропустила його з електронкою та ліквідом, і всі деталі про поїздку є у його телеграм-каналі.

Валентин Войтун, який також відомий під ніком "Сільські скетчі", знову виїхав з України. Блогер повторив легендарне відео зі словами "Я в Польщі".

Лише нещодавно хлопець після "мандрівки" містами Європи повернувся до України, а сьогодні знову вирушив із валізою до Польщі, пише Show24 з посиланням на тікток.

Може зацікавити Новий ведучий "Хто зверху" Дантес зізнався, чи боїться, що його порівнюватимуть з Притулою

Хлопець декілька годин тому опублікував два нових відео у яких повідомив, що вдруге за останній час перетнув україно-польський кордон.

Валентин Войтун знову поїхав до Польщі: дивіться відео онлайн

Мені поставили ту саму печатку, знову те саме місце, і я знову у Польщі. Можете мене привітати. Щастя, здоров'я і моя дорога продовжується далі. Ціла Європа буде у Валікові, 
– зазначив блогер.

У другому відео Валентин зазначив, що про те, що він у Польщі, знають вже всі. Виявилось, що прикордонна служба пропустила юнака з подом (електронкою – ред. 24 Канал) і "жижою" (ліквідом – ред. 24 Канал). 

Цього разу пройшло все ідеально. Вертали всього один раз. А так усе супер, – додав хлопець.

Валентин Войтун знову приїхав до Польщі: дивіться відео онлайн

@kozurny2

Тгк у шапці профілю

♬ оригінальний звук - Сільські скетчі

Войтун повідомив, що усі деталі про його поїздку є в телеграм-каналі. 

Редакція 24 Каналу надіслала запит на приєднання до каналу, однак наразі не отримала до нього доступу.

Цікаво, що днями до блогера приїжджала команда "Суспільне Чернівці", щоб взяти у нього інтерв'ю.

Під відео люди залишили багато смішних коментарів.

  • "Сьогодні вночі у поляків буде повітряна тривога".
  • "Він країни швидше міняє, ніж я шкарпетки".
  • "Друге нашестя Валіка Польща не переживе".
  • "Навіть німці 2 рази не нападали на Польщу".
  • "І знову вся Європа напряглась".

Хто такий Валентин Войтун?

  • Хлопець має 21 рік і родом він із Чернівецької області. В Україні займається блогерством, знімає смішні ролики та показує своє життя.
  • Завдяки дозволу уряду виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Валентин виїхав з України. Ця поїздка принесла йому справжню славу, адже відео з фразою "Я в Польщі" стало справжнім мемом.
  • За час мандрівки Войтун встиг побувати не тільки у Польщі, а й Чехії та Німеччині. Він дав коментар "Радіо Свобода", де пояснив, що за кордоном хоче заробити 30-40 тисяч євро, бо мріє про власний будинок або квартиру, а також хоче відкрити заклад.