Умер один из основателей одесской Юморины Валерий Хаит

Накануне, 1 февраля, отошел в вечность Валерий Хаит. Он был одним из основателей одесской Юморины, руководитель юмористической команды "Джентельмен-шоу".

Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный клуб одесситов.

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Умер Валерий Хаит

Валерий Хаит ушел из жизни в возрасте 85 лет.

С грустью сообщаем о смерти Валерия Исааковича Хаита... Легендарный капитан КВН ушел навсегда в историю Одессы,

– написали во Всемирном клубе одесситов.

Валерий Хаит – один из основателей одесской Юморины, журналист, поэт, прозаик, редактор, сатирик и телеведущий. Он был капитаном легендарной сборной КВН Одессы. Также художественным руководителем команд "Деловые люди" и "Первая команда одесских джентльменов".

В течение 1986 – 1990 годов был художественным руководителем юмористической команды "Джентльмен-шоу". В 1988 основал "Клуб одесских джентльменов".

Хаит лауреат премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание". Также автор лирических стихов и прозы – томов эссе и воспоминаний "Книга читателя", а также юмористических сборников, составитель тома "Большой фонтан одесского юмора" и др.

Во Всемирном клубе одесситов отметили, что о времени и месте прощания сообщат дополнительно.