Недавно Валерий Харчишин отказывался отвечать на вопросы о личной жизни и призвал слушать старые альбомы группы "Друга ріка", ведь там можно найти все ответы. Но сегодня артист решил расставить все точки над i.

Фронтмен группы подтвердил, что в определенный период действительно его связывали романтические отношения с Яниной Соколовой, пишет Show24 со ссылкой на сообщение в фейсбуке.

Музыкант пишет, что они оба избегали публичного освещения этих отношений. Причиной называет то, что "не хотели подпитывать "желтые" заголовки".

Однако это молчание начало порождать сплетни, что негативно влияет на профессиональную деятельность.

Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках,

– отметил Харчишин.

Певец подтвердил, что определенный период жизни действительно был в отношениях с Яниной Соколовой. Но сейчас эти отношения завершены.

Валерий не хотел именно таким образом объявлять об отношениях, поэтому раньше не зря намекал на то, что надо слушать песни, потому что там можно найти все ответы. Речь идет о песне "Залишаю дім" группы "Друга ріка", который, как считает артист, является финальным аккордом этой истории.

"Друга ріка" – "Залишаю дім": смотрите видео онлайн

Исполнитель также обратился к медийщикам и попросил их больше не возвращаться к этой истории.

Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?