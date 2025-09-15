В конце разговора журналистка поинтересовалась, почему певец настолько тщательно оберегает свою личную жизнь, пишет Show24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

В ответ на этот вопрос Харчишин сказал, что свою откровенность он проявляет в песнях и там ничего не скрывает. Музыкант убеждает, что в них можно найти ответы на все вопросы и на вопросы Доротюк, в том числе. И Валерий таки признался, что сегодня есть изменения в его личной жизни.

Кое-что происходит в личной жизни. Но это не то, о чем хотелось бы говорить,

– подытожил исполнитель.

Музыкант посоветовал послушать старые альбомы "Другої ріки", ведь там тоже есть много ответов на вопросы. По мнению фронтмена, когда ты не являешься образцом идеального человека, счастливой семьи, то лучше не говорить, а петь о том, что не можешь сказать.

Интервью Валерия Харчишина Алине Доротюк: смотрите видео онлайн

Интервьюер также поинтересовалась, какие отношения связывают Валерия Харчишина с Яниной Соколовой. Реакция певца была лаконичной и такой, что интригует.

Какие отношения связывают с Яниной Соколовой? Вчера получил от нее сообщение и вчера дал ответ,

– подытожил артист.

