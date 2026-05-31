Звезда "Львов на джипе" Валик Михиенко женился: первые фото со свадьбы
Участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко женился на любимой. Анастасия и Валентин находятся в отношениях более двух лет.
В соцсетях делятся первыми кадрами со свадьбы пары. В частности, фото молодоженов появилось в телеграм-канале Михаила Лебиги, а также инстаграм-сториз другого "Льва на джипе", Николая Зырянова.
Пара молодоженов выбрала наряды светлых цветов. Анастасия предстала в белоснежном платье с полупрозрачным корсетом, украшенным кружевом. Ее образ дополняла фата, лаконичная прическа и украшения.
Валик Михиенко женился на любимой / Фото из телеграма Миши Лебиги
Настя также подробнее показала свой свадебный наряд.
Уже жена,
– поделилась девушка.
Анастасия показала свадебный образ / Фото из инстаграм-сториз
Валентин надел белую футболку и молочный костюм свободного кроя.
Среди гостей было немало звездных друзей пары – юмористов, блогеров, ведущих. В частности, Михаил Лебига, Роман Щербань, Константин Трембовецкий, Николай Зырянов, Женя Янович и другие.
Невесты с друзьями / Фото из инстаграма Николая Зырянова
Отметим, также недавно женился другой украинский артист – DREVO. Автор хита "Смарагдове небо" сыграл свадьбу с любимой, Яной Рудник.
Какая история любви пары?
Валентин познакомился с любимой Анастасией в одном из заведений. Об этом юморист рассказывал во время стрима.
Настя же на своей странице делилась, что они находятся в отношениях около двух лет. У влюбленных также есть домашний любимец – собака Моника породы мальтипу.
В январе этого года пара обручилась. Валик сделал любимой предложение во время отдыха в Буковеле.