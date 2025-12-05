Владимир Зеленский наградил Байдака, Федишин и Стерненко знаком отличия "Золотое сердце"

5 декабря по случаю Международного дня волонтеров Владимир Зеленский наградил 45 волонтеров знаком отличия "Золотое сердце".

Указ об этом опубликовали на сайте Офиса Президента, передает 24 Канал. В список награжденных вошли – комик Василий Байдак, общественный деятель Сергей Стерненко и певица Ирина Федишин.

Заметим, что "Золотым сердцем" отмечают людей за весомый личный вклад в предоставление волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, преодоления ее последствий и активную гражданскую позицию.

Эту награду в Украине основали в 2022 году.

Что известно о волонтерской деятельности Байдака, Федишин и Стерненко?

Василий Байдак – один из самых популярных украинских комиков, который проводит благотворительные выступления и устраивает целые туры со стендапами, где собирает средства на помощь войска. Например, в этом году в туре по Европе он собрал более 20 миллионов гривен для ВСУ. Кроме того, Василий Байдак с коллегами регулярно организует сборы средств на дроны, тепловизоры, медицинские наборы, аптечки, тактическое снаряжение и средства связи.

Юморист в инстаграм-сторис отметил, что для него большая честь иметь награду "Золотое сердце" и поблагодарил поклонников, которые поддерживают его волонтерские инициативы.



Василий Байдак отреагировал на получение награды "Золотое сердце" / Скриншот из инстаграм-сторис

Певица Ирина Федишин также активно помогает военным. Она устраивает концерты в Украине и за рубежом, где проводит благотворительные аукционы. Кроме того, процент от продажи билетов артистка тоже отдает на помощь. В ноябре она рассказывала, что приобрела для защитников уже 400 автомобилей.

Для меня большая честь получить награду Президента Украины за волонтерскую деятельность. Это знак того, что наша совместная работа, наша вера, наша любовь к Украине имеют силу. Спасибо каждому, кто с нами в этом пути,

– написала Ирина Федишин в инстаграме.

