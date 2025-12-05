Володимир Зеленський нагородив Байдака, Федишин і Стерненка відзнакою "Золоте серце"

5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтерів Володимир Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце".

Указ про це опублікували на сайті Офісу Президента, передає 24 Канал. До списку нагороджених увійшли – комік Василь Байдак, громадський діяч Сергій Стерненко та співачка Ірина Федишин.

Зауважимо, що "Золотим серцем" відзначають людей за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, подолання її наслідків і активну громадянську позицію.

Цю нагороду в Україні започаткували у 2022 році.

Що відомо про волонтерську діяльність Байдака, Федишин та Стерненка?

Василь Байдак – один із найпопулярніших українських коміків, який проводить благодійні виступи та влаштовує цілі тури зі стендапами, де збирає кошти на допомогу війська. Наприклад, цьогоріч у турі Європою він зібрав понад 20 мільйонів гривень для ЗСУ. Крім того, Василь Байдак з колегами регулярно організовує збори коштів на дрони, тепловізори, медичні набори, аптечки, тактичне спорядження та засоби зв'язку.

Гуморист в інстаграм-сторіс зазначив, що для нього велика честь мати відзнаку "Золоте серце" і подякував шанувальникам, які підтримують його волонтерські ініціативи.



Василь Байдак відреагував на отримання відзнаки "Золоте серце" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Ірина Федишин також активно допомагає військовим. Вона влаштовує концерти в Україні та за кордоном, де проводить благодійні аукціони. Крім того, відсоток від продажу квитків артистка теж віддає на допомогу. У листопаді вона розповідала, що придбала для захисників вже 400 автівок.

Для мене велика честь отримати Відзнаку Президента України за волонтерську діяльність. Це знак того, що наша спільна праця, наша віра, наша любов до України мають силу. Дякую кожному, хто з нами у цьому шляху,

– написала Ірина Федишин в інстаграмі.

