Для средних зрителей: стендап-комик Василий Байдак высказался о юморе студии "Квартал 95"

Стендап-комик Василий Байдак высказался о юморе студии "Квартал 95". Во время полномасштабного вторжения команда часто попадала в скандалы из-за своих неуместных жанров и сценок.

По словам Байдака, юмор "Квартала 95" – для средних зрителей. Об этом он сказал в подкасте "СучЦукрМуз", передает Show 24.

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Василий Байдак отметил, что не может объективно оценивать творчество студии "Квартал 95", ведь не смотрит, то, что они выпускают. В частности из-за того, что контент творческого объединения – не интересен.

Там работают сценаристы, которые действительно выкупают, которые разбираются в комедии. Потому что я думал, что там работают люди, которые не шарят, а там работают люди, которые шарят. Но они сознательно бьют в такое качество юмора, чтобы он зашел большему количеству зрителей,

– высказался он.

Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз": смотрите видео онлайн

Скандал вокруг фильма "Раша гудбай"

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за фильма "Раша гудбай" производства студии "Квартал 95", который должен выйти в кинотеатрах 27 марта. В ленте рассказывается о пропагандистке из оккупированной Горловки, которая должна была эвакуироваться в Москву, но по ошибке оказалась в Ужгороде. Из-за такого развития событий женщина учит сына говорить всем, что они приехали из Мариуполя и прятались от бомб на "Азовстали".

Соучредителя проекта "Мобильные врачи" и переселенца из Мариуполя Александра Бухтияра возмутило то, что героиня фильма высказывается о городе Марии и "Азовсталь" в юмористическом контексте. Под заметкой немало людей поддержали мужчину и раскритиковали юмор "Квартала 95".