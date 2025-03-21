Для средних зрителей: стендап-комик Василий Байдак высказался о юморе студии "Квартал 95"
- Василий Байдак высказался о юморе студии "Квартал 95", отметив, что он для средних зрителей.
- Байдак не может объективно оценить творчество студии, потому что не смотрит их контент, считая его неинтересным.
Стендап-комик Василий Байдак высказался о юморе студии "Квартал 95". Во время полномасштабного вторжения команда часто попадала в скандалы из-за своих неуместных жанров и сценок.
По словам Байдака, юмор "Квартала 95" – для средних зрителей. Об этом он сказал в подкасте "СучЦукрМуз", передает Show 24.
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Василий Байдак отметил, что не может объективно оценивать творчество студии "Квартал 95", ведь не смотрит, то, что они выпускают. В частности из-за того, что контент творческого объединения – не интересен.
Там работают сценаристы, которые действительно выкупают, которые разбираются в комедии. Потому что я думал, что там работают люди, которые не шарят, а там работают люди, которые шарят. Но они сознательно бьют в такое качество юмора, чтобы он зашел большему количеству зрителей,
– высказался он.
Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз": смотрите видео онлайн
Скандал вокруг фильма "Раша гудбай"
Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за фильма "Раша гудбай" производства студии "Квартал 95", который должен выйти в кинотеатрах 27 марта. В ленте рассказывается о пропагандистке из оккупированной Горловки, которая должна была эвакуироваться в Москву, но по ошибке оказалась в Ужгороде. Из-за такого развития событий женщина учит сына говорить всем, что они приехали из Мариуполя и прятались от бомб на "Азовстали".
Соучредителя проекта "Мобильные врачи" и переселенца из Мариуполя Александра Бухтияра возмутило то, что героиня фильма высказывается о городе Марии и "Азовсталь" в юмористическом контексте. Под заметкой немало людей поддержали мужчину и раскритиковали юмор "Квартала 95".