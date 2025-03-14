Умер автор "Рутении" и лауреат Шевченковской премии Василий Чебаник

В четверг, 13 марта, ушел из жизни украинский художник-график, книжный иллюстратор и педагог Василий Чебаник. Он также является лауреатом Шевченковской премии и автором азбучной графики "Рутения".

Об этом сообщили в фейсбуке Национальной академии искусств Украины, пишет Show 24. Чебанику был 91 год.

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Василий Чебаник родился 5 августа 1933 года в селе Клишковцы Черновицкой области. В 1963 году он окончил Киевский художественный институт. В этом же заведении в 1962 году начал преподавать на кафедре графических искусств. С 2000 до 2004 года был профессором кафедры графических искусств и кафедры дизайна Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА).

Василий Чебаник является заслуженным деятелем искусств Украины. Он занимался книжной графикой, искусством шрифта, создавал художественное оформление и иллюстрации к книгам: "Каменный хозяин" и "Досветные огни" Леся Украинки, "Голосеевская осень" Максима Рыльского, "Так никто не любил" Владимира Сосюры и других.

В 2019 году стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко за проект "Графика украинского языка". Шрифты Василия Чебаника используют Национальная академия искусств Украины, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Редакция Show 24 выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия Чебаника!

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