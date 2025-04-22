Как и где сегодня живет Василий Вирастюк – самый сильный человек мира и многодетный отец

Сегодня, 22 апреля, Василию Вирастюку – украинскому спортсмену и политику, исполнился 51 год. Несмотря на то, что его спортивная жизнь состоит из ряда достижений, в личной же было немало падений.

Вирастюк родом из Ивано-Франковска. В 10 лет начал заниматься легкой атлетикой, а после 8 класса поступил в Техникум физической культуры. Затем Василий был на военной службе, однако не оставлял тренировок по легкой атлетике. Как складывалась жизнь самого сильного человека мира, какая трагедия случилась в личной жизни и где спортсмен сейчас, узнавайте в материале Show24.

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От спортсмена до политика

В 2000 году начал заниматься силовым многоборьем STRONGESTMAN. Уже через два года завоевал титул "Сильнейшего в Центральной Европе". В частности, на странице Вирастюка указано все его призовые места, которые он получил много лет назад.

Призовые места Василия Вирастюка на соревнованиях / Скриншот из инстаграма

В 2021 году Владимир Зеленский предложил стронгмену баллотироваться в народные депутаты на довыборах на Прикарпатье. 15 июня того же года Вирастюк принял присягу в Верховной Раде, как депутат от партии "Слуга народа", под крики "Позор".

Василий Вирастюк принял присягу народного депутата: смотрите видео онлайн

Главная причина моего прихода в политику – психологическая реабилитация ветеранов через физическую культуру и спорт. В настоящее время я являюсь председателем Подкомитета психологической реабилитации через физическую культуру военнослужащих,

– рассказывал два года назад Василий Вирастюк.

Личная жизнь

Первой женой спортсмена и политика была Светлана Забияка. У супругов родился сын Адам, однако семейное счастье длилось не так долго, как того бы хотелось.

В 2006 году Василий и Светлана поехали на горнолыжный курорт в Турцию. Тогда женщина решила покататься на горнолыжной трассе, но в этот момент сошла лавина. К сожалению, жена Вирастюка погибла.

Мужчина долго приходил в себя от потери, однако понял, что ответственность за их сына теперь лежит только на нем.

Василий Вирастюк с первой женой / Скриншот с ютуба

В 2007 году спортсмен женился во второй раз. Его избранницей стала женщина Инна, которая работала в фармацевтической компании. Через год у них родился общий сын Олег. Во время второй беременности в 2010 году супруги попали в аварию. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Однако в 2016 судьба улыбнулась Василию и Инне и на свет появился второй общий ребенок – мальчик Саша.

Но в январе этого года политик подтвердил, что официально развелся с Инной. Известно, что в начале полномасштабной войны женщина уехала за границу. Их брак не прошел испытание расстоянием: Василий Вирастюк закрутил отношения с другой. В новых отношениях родилось два сына – Владимир и Ярослав.

Василий Вирастюк в пятый раз стал папой / Скриншот из инстаграм-сторис

У Вирастюка также интересовались, готов ли он снова жениться.

Где сейчас Василий Вирастюк

Как известно, спортсмен живет и работает в Украине, помогает армии, а в соцсетях активно делится контентом о проведении соревнований и игр для ветеранов войны. В январе 2023 года Вирастюк получил награду от Валерия Залужного.

Василий Вирастюк получил награду от Валерия Залужного / Фото из инстаграма

В соцсетях друзья спортсмена уже поздравили Василия с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья, семейного уюта и мирного неба над головой.