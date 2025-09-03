Как выглядит 17-летний сын Василия Вирастюка: спортсмен показал новые фото с парнем
- Василий Вирастюк рассказал, что его сын Олег поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на факультет компьютерных технологий и кибернетики.
- Другой сын Вирастюка, Александр, пошел учиться в другую школу по решению его бывшей жены.
Спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк показал фотографии со своим 17-летним сыном Олегом. Он также рассекретил, в какое высшее учебное заведение поступил парень.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Вирастюка. Мужчина рассказал, что у двух его детей начался учебный год.
Василий Вирастюк поделился, что Олег поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Парень выбрал факультет компьютерных технологий и кибернетики, специальность – инженерия программного обеспечения.
Олежик в свое время увлекся IT-индустрией, занимался развитием, посещал онлайн-курсы по компьютерной грамоте, приобретал знания в той области. Подал документы в 4 разные заведения, но, слава Богу, получил подтверждение о зачислении (на бюджет) именно в один из самых престижных университетов Украины,
– поделился спортсмен.
А вот другой сын Вирастюка, Александр, пошел учиться в другую школу. По словам спортсмена, так решила его бывшая жена.
Что известно о личной жизни Василия Вирастюка?
Светлана Забияка – первая жена Василия Вирастюка, которая родила ему сына Адама. В 2006 году супруги отправились на горнолыжный курорт в Турцию. Когда женщина решила покататься на горнолыжной трассе, сошла лавина. К сожалению, она погибла.
В 2007 году спортсмен женился на женщине, которую зовут Инна. В этом браке родилось двое сыновей: Олег и Александр. В январе 2025 года Вирастюк подтвердил, что развелся со второй женой.
Новая избранница Василия, Ирина, родила двух сыновей: Владимир и Ярослав.