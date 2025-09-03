Який вигляд має 17-річний син Василя Вірастюка: спортсмен показав нові фото з хлопцем
- Василь Вірастюк розповів, що його син Олег вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет комп'ютерних технологій та кібернетики.
- Інший син Вірастюка, Олександр, пішов навчатися до іншої школи за рішенням його колишньої дружини.
Спортсмен і народний депутат Василь Вірастюк показав фотографії зі своїм 17-річним сином Олегом. Він також розсекретив, до якого вищого навчального закладу вступив хлопець.
Чоловік розповів, що у двох його дітей розпочався навчальний рік.
Василь Вірастюк поділився, що Олег вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хлопець обрав факультет комп'ютерних технологій та кібернетики, спеціальність – інженерія програмного забезпечення.
Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував онлайн-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4 різні заклади, але, слава Богу, отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один із найпрестижніших університетів України,
– поділився спортсмен.
А от інший син Вірастюка, Олександр, пішов навчатися до іншої школи. За словами спортсмена, так вирішила його колишня дружина.
Що відомо про особисте життя Василя Вірастюка?
Світлана Забіяка – перша дружина Василя Вірастюка, яка народила йому сина Адама. У 2006 році подружжя відправилося на гірськолижний курорт в Туреччину. Коли жінка вирішила покататись на гірськолижній трасі, зійшла лавина. На жаль, вона загинула.
У 2007 році спортсмен одружився з жінкою, яку звати Інна. У цьому шлюбі народилося двоє синів: Олег і Олександр. У січні 2025 року Вірастюк підтвердив, що розлучився з другою дружиною.
Нова обраниця Василя, Ірина, народила двох синів: Володимир і Ярослав.