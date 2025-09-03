Укр Рус
3 вересня, 18:58
2

Який вигляд має 17-річний син Василя Вірастюка: спортсмен показав нові фото з хлопцем

Марія Примич
Основні тези
  • Василь Вірастюк розповів, що його син Олег вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет комп'ютерних технологій та кібернетики.
  • Інший син Вірастюка, Олександр, пішов навчатися до іншої школи за рішенням його колишньої дружини.

Спортсмен і народний депутат Василь Вірастюк показав фотографії зі своїм 17-річним сином Олегом. Він також розсекретив, до якого вищого навчального закладу вступив хлопець.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Вірастюка. Чоловік розповів, що у двох його дітей розпочався навчальний рік. 

Василь Вірастюк поділився, що Олег вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хлопець обрав факультет комп'ютерних технологій та кібернетики, спеціальність – інженерія програмного забезпечення. 

Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував онлайн-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4 різні заклади, але, слава Богу, отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один із найпрестижніших університетів України, 
– поділився спортсмен. 

А от інший син Вірастюка, Олександр, пішов навчатися до іншої школи. За словами спортсмена, так вирішила його колишня дружина. 

