Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Вірастюка. Чоловік розповів, що у двох його дітей розпочався навчальний рік.

Василь Вірастюк поділився, що Олег вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хлопець обрав факультет комп'ютерних технологій та кібернетики, спеціальність – інженерія програмного забезпечення.

Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував онлайн-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4 різні заклади, але, слава Богу, отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один із найпрестижніших університетів України,

– поділився спортсмен.

А от інший син Вірастюка, Олександр, пішов навчатися до іншої школи. За словами спортсмена, так вирішила його колишня дружина.

