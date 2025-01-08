Також володар титулів "Найсильніша людина України" і "Найсильніша людина світу" зізнався, чи готовий знову одружитися. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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За словами спортсмена, перше рішення про розлучення суд виніс ще на початку червня, проте друга сторона подала апеляцію. Через це фінальне рішення довелося чекати ще пів року, відтак спортсмена офіційно розлучили з другою дружиною лише 18 грудня 2024 року.

Попереднє рішення суду було на початку червня. Я настільки зрадів, що написав тоді пост, але прочитавши цей пост сторона позивач була незадоволена і подала апеляцію,

– пояснив депутат.

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Чи планує Василь Вірастюк знову одружуватися

Наразі Вірастюк перебуває у стосунках з новою обраницею Іриною. Щодо можливого весілля з жінкою спортсмен висловився стримано.

Ми про це поки що не думаємо,

– зазначив Василь.

Зауважимо, нещодавно партнерка спортсмена народила йому п'ятого сина. Малюка назвали Ярослав. Також у пари є ще один спільний син Володимир.