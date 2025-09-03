Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Вирастюка. Мужчина рассказал, что у двух его детей начался учебный год.

Василий Вирастюк поделился, что Олег поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Парень выбрал факультет компьютерных технологий и кибернетики, специальность – инженерия программного обеспечения.

Олежик в свое время увлекся IT-индустрией, занимался развитием, посещал онлайн-курсы по компьютерной грамоте, приобретал знания в той области. Подал документы в 4 разные заведения, но, слава Богу, получил подтверждение о зачислении (на бюджет) именно в один из самых престижных университетов Украины,

– поделился спортсмен.

А вот другой сын Вирастюка, Александр, пошел учиться в другую школу. По словам спортсмена, так решила его бывшая жена.

