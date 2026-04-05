В свадебном платье украинского бренда: вдова Хью Хефнера во второй раз вышла замуж

Бывшая модель и вдова основателя Playboy Хью Хефнера во второй раз вышла замуж. Кристал Харрис сыграла свадьбу с бизнесменом Джеймсом Уордом.

Кристал Харрис поделилась счастливыми фото на своей на своей странице в инстаграме. Церемония состоялась 2 апреля на острове Аитутаки, что является вторым по величине в архипелаге Кука.

К теме На закате солнца среди собратьев: поэт и военный Павел Вышебаба сделал предложение во второй раз

Кристал Харрис и Джеймс Уорд решили устроить скромную и тайную церемонию – на свадьбе вообще не было гостей.

Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности. На острове нет больших сетевых отелей, что создает невероятно спокойную и аутентичную атмосферу. Кроме того, здесь находится одна из самых красивых лагун в мире,

– рассказала Кристал Харрис для People.

Невеста выбрала платье от украинского бренда. Это модель Margo от OKSANA MUKHA – облегающий кружевной наряд, украшенный более 5400 кристаллами Swarovski с длинными рукавами.

На церемонии Кристал и Джеймс обменялись кольцами и написанными от руки обетами. Первый танец состоялся под песню Safe With Me. Также местная группа исполнила для молодоженов маорийскую песню о любви.

Поскольку мы с Джеймсом оба любим океан и природу, нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни,

– отметила модель.

Что известно о Кристал Харрис?