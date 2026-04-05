Кристал Харрис поделилась счастливыми фото на своей на своей странице в инстаграме. Церемония состоялась 2 апреля на острове Аитутаки, что является вторым по величине в архипелаге Кука.
Кристал Харрис и Джеймс Уорд решили устроить скромную и тайную церемонию – на свадьбе вообще не было гостей.
Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности. На острове нет больших сетевых отелей, что создает невероятно спокойную и аутентичную атмосферу. Кроме того, здесь находится одна из самых красивых лагун в мире,
– рассказала Кристал Харрис для People.
Невеста выбрала платье от украинского бренда. Это модель Margo от OKSANA MUKHA – облегающий кружевной наряд, украшенный более 5400 кристаллами Swarovski с длинными рукавами.
На церемонии Кристал и Джеймс обменялись кольцами и написанными от руки обетами. Первый танец состоялся под песню Safe With Me. Также местная группа исполнила для молодоженов маорийскую песню о любви.
Поскольку мы с Джеймсом оба любим океан и природу, нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни,
– отметила модель.
Что известно о Кристал Харрис?
- Кристал Харрис – бывшая модель Playboy. Она стала известной после того, как в 2009 году дебютировала в шоу The Girls Next Door, когда жила в особняке Хью Хефнера.
- В 2012 году Кристал Харрис и Хью Хефнер поженились. Их брак длился 5 лет, до смерти издателя в 2017 году.
- В апреле 2024 года бывшая модель начала встречаться с Джеймсом Уордом. Он является владельцем туристической компании на Гавайях. После года отношений пара обручилась.