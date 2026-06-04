Пара отказалась от громких торжеств и выбрала уютный формат празднования в кругу самых близких людей. Подробности празднования и эксклюзивные фото со свадьбы они предоставили изданию Jetsetter.

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26 мая Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая официально стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали брак онлайн. Пара выбрала роспись через "Дію", поскольку, по их мнению, это помогает сохранить важность момента и одновременно сэкономить много времени.

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба / Фото Виктории Артемкиной

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Для особого дня Светлана выбрала свадебное платье, созданное дизайнером Эльвирой Гасановой. Образ они разрабатывали вместе. Дополнили его туфли Gianvito Rossi, которые Павелецкая приобрела еще до начала полномасштабного вторжения.

Дмитрий же отдал предпочтение вышиванке в технике "белым по белому", которую имеет в гардеробе уже несколько лет. Свой образ он завершил коричневыми брюками и лоферами в тон.

Празднование прошло дома вместе с детьми – сыном Светланы Александром и дочерью Дмитрия Любой. К слову, от первого брака экс-министр также имеет сына Егора.

Дмитрий Кулеба с дочерью и Светлана Павелецкая с сыном / Фото Виктории Артемкиной

Вечером семья собралась за общим ужином с родителями молодоженов. Для них эта встреча стала особенной, ведь именно тогда родители Дмитрия и Светланы познакомились лично.

Мои родители живут в Одессе – и вот произошло это знакомство. Сделали камерный ужин на 10 человек: родители и дети, и никого больше. Довольны таким выбором,

– отметила Павелецкая.

История любви Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Кулеба и Павелецкая познакомились еще в 2003 году, когда Светлана была студенткой, а Кулеба – ментором в учебной игре, которая напоминала юридические дебаты. После этого они долгое время не поддерживали связь.

Общение возобновилось в 2014 году, но отношения начались значительно позже. Дмитрия и Светлану снова свела работа над книгой Кулебы "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Во время подготовки издания Дмитрий обратился в издательство "Книголав", соучредителем которого является Светлана. После этого они начали больше общаться и в конце концов стали парой. В 2021 году Кулеба и Павелецкая съехались, а осенью 2025 года Дмитрий сделал Светлане предложение.