Пара відмовилася від гучних урочистостей і обрала затишний формат святкування у колі найближчих людей. Подробиці святкування та ексклюзивні фото з весілля вони надали виданню Jetsetter.
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26 травня Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані зареєстрували шлюб онлайн. Пара обрала розпис через "Дію", оскільки, на їхню думку, це допомагає зберегти важливість моменту і водночас зекономити багато часу.
Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / Фото Вікторії Артемкіної Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для особливого дня Світлана обрала весільну сукню, створену дизайнеркою Ельвірою Гасановою. Образ вони розробляли разом. Доповнили його туфлі Gianvito Rossi, які Павелецька придбала ще до початку повномасштабного вторгнення.
Дмитро ж віддав перевагу вишиванці в техніці "білим по білому", яку має в гардеробі вже кілька років. Свій образ він завершив коричневими штанами та лоферами в тон.
Святкування пройшло вдома разом із дітьми – сином Світлани Олександром та донькою Дмитра Любою. До слова, від першого шлюбу ексміністр також має сина Єгора.
Дмитро Кулеба з донькою та Світлана Павелецька з сином / Фото Вікторії Артемкіної
Увечері родина зібралася за спільною вечерею з батьками молодят. Для них ця зустріч стала особливою, адже саме тоді батьки Дмитра та Світлани познайомилися особисто.
Мої батьки живуть в Одесі – і ось сталося це знайомство. Зробили камерну вечерю на 10 людей: батьки та діти, і нікого більше. Задоволені таким вибором,
– зазначила Павелецька.
Історія кохання Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької
Кулеба та Павелецька познайомилися ще у 2003 році, коли Світлана була студенткою, а Кулеба – ментором у навчальній грі, яка нагадувала юридичні дебати. Після цього вони довгий час не підтримували зв'язок.
Спілкування відновилося у 2014 році, але стосунки почалися значно пізніше. Дмитра та Світлану знову звела робота над книгою Кулеби "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот". Під час підготовки видання Дмитро звернувся до видавництва "Книголав", співзасновницею якого є Світлана. Після цього вони почали більше спілкуватися і зрештою стали парою. У 2021 році Кулеба та Павелецька з'їхалися, а восени 2025 року Дмитро зробив Світлані пропозицію.