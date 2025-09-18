Медиакомпания Walt Disney Co. сняла с эфира вечернее ток-шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC. Произошло это после высказываний его ведущего Джимми Киммела относительно убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Bloomberg.

Дело в том, что в выпуске от 15 сентября Джимми раскритиковал движение MAGA (Make America Great Again – лозунг избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году, которым сейчас обозначают ультраправых сторонников Республиканской партии) за попытку использовать трагедию в политических целях.

Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них,

– сказал телеведущий.

Сейчас Disney не уточняет, вернется ли шоу в эфир и когда это может произойти. В среду, 17 сентября, вместо Jimmy Kimmel Live! показали повтор программы Celebrity Family Feud.

Jimmy Kimmel Live! Это американское ночное ток-шоу, выходившее на ABC с 2003 года. Программа сочетает монологи ведущего Джимми Киммела с комментариями на актуальные события, интервью со звездами, музыкальные выступления и прочее. Шоу снимали в Голливуде. За более чем 20 лет оно стало одним из самых популярных в США.



Такое решение Walt Disney Co. вызвало дискуссии о свободе слова в США.

Что известно о смерти Чарли Кирка?