18 вересня, 16:17
"Після висловлювань про вбивство Чарлі Кірка": вечірнє ток-шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру

Софія Хомишин
Основні тези
  • Медіакомпанія Walt Disney Co. зняла з ефіру шоу Jimmy Kimmel Live! після критики Джиммі Кіммела руху MAGA за спробу використання вбивства Чарлі Кірка у політичних цілях.
  • Чарлі Кірк загинув 10 вересня 2025 року під час дебатів в Університеті Юти від вогнепального поранення від 22-річного студента Тайлера Робінсона.

Медіакомпанія Walt Disney Co. зняла з ефіру вечірнє ток-шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканалі ABC. Сталося це після висловлювань його ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства американського консервативного активіста Чарлі Кірка.

Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Bloomberg.

Річ у тім, що у випуску від 15 вересня Джиммі розкритикував рух MAGA (Make America Great Again – гасло виборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році, яким нині позначають ультраправих прихильників Республіканської партії) за спробу використати трагедію у політичних цілях.

Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них,
– сказав телеведучий.

Наразі Disney не уточнює, чи повернеться шоу в ефір і коли це може статися. У середу, 17 вересня, замість Jimmy Kimmel Live! показали повтор програми Celebrity Family Feud.

Jimmy Kimmel Live! 

Це американське нічне ток-шоу, що виходило на ABC із 2003 року. Програма поєднує монологи ведучого Джиммі Кіммела з коментарями на актуальні події, інтерв'ю із зірками, музичні виступи та інше. Шоу знімали у Голлівуді. За понад 20 років воно стало одним із найпопулярніших у США.


 Таке рішення Walt Disney Co. викликало дискусії про свободу слова в США. 

Що відомо про смерть Чарлі Кірка? 