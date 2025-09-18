Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Bloomberg.
Річ у тім, що у випуску від 15 вересня Джиммі розкритикував рух MAGA (Make America Great Again – гасло виборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році, яким нині позначають ультраправих прихильників Республіканської партії) за спробу використати трагедію у політичних цілях.
Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них,
– сказав телеведучий.
Наразі Disney не уточнює, чи повернеться шоу в ефір і коли це може статися. У середу, 17 вересня, замість Jimmy Kimmel Live! показали повтор програми Celebrity Family Feud.
Jimmy Kimmel Live!
Це американське нічне ток-шоу, що виходило на ABC із 2003 року. Програма поєднує монологи ведучого Джиммі Кіммела з коментарями на актуальні події, інтерв'ю із зірками, музичні виступи та інше. Шоу знімали у Голлівуді. За понад 20 років воно стало одним із найпопулярніших у США.
Таке рішення Walt Disney Co. викликало дискусії про свободу слова в США.
Що відомо про смерть Чарлі Кірка?
- 10 вересня 2025 року під час дебатів в Університеті Юти політик, який є прихильником Трампа, був смертельно поранений у шию.
- Стріляв 22-річний студент Тайлер Робінсон, застосувавши снайперську гвинтівку з приблизно 180 метрів.
- Кірка терміново госпіталізували, але врятувати його життя не вдалося.