Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Bloomberg.

Дело в том, что в выпуске от 15 сентября Джимми раскритиковал движение MAGA (Make America Great Again – лозунг избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году, которым сейчас обозначают ультраправых сторонников Республиканской партии) за попытку использовать трагедию в политических целях.

Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них,

– сказал телеведущий.

Сейчас Disney не уточняет, вернется ли шоу в эфир и когда это может произойти. В среду, 17 сентября, вместо Jimmy Kimmel Live! показали повтор программы Celebrity Family Feud.

Jimmy Kimmel Live! Это американское ночное ток-шоу, выходившее на ABC с 2003 года. Программа сочетает монологи ведущего Джимми Киммела с комментариями на актуальные события, интервью со звездами, музыкальные выступления и прочее. Шоу снимали в Голливуде. За более чем 20 лет оно стало одним из самых популярных в США.



Такое решение Walt Disney Co. вызвало дискуссии о свободе слова в США.

Что известно о смерти Чарли Кирка?