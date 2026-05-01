Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку в полном составе на фоне участия России

Международное жюри Венецианской биеннале объявило об уходе в отставку. Это произошло на фоне споров из-за участия России и Израиля.

Жюри обнародовали соответствующее заявление в четверг, 30 мая. Об этом говорится на официальном сайте.

30 апреля 2026 года мы, международное жюри, избранное Койо Куо, художественной руководительницей 61-го конкурса La Biennale di Venezia "В минорных тональностях", подали в отставку,

– пишет в заявлении.

Члены жюри добавили, что приняли это решение с учетом их предыдущего заявления. Организаторы биеннале пока не комментировали последние новости.

Решение об отставке подписала куратор Соланж Оливейра Фаркаш, Зои Батт, директор музея современного искусства в Барселоне Эльвира Дьянгани Осе, ректор Школы искусств Марта Кузма, искусствовед Джованна Заппери.

Что произошло раньше?

Накануне жюри Венецианской биеннале сообщили, что не будут рассматривать для наград те страны, лидеры которых обвинены в военных преступлениях. В прессе указывали, что речь идет о России и Израиле.

В то же время их все еще допускали к конкурсу. На это отреагировали МИД Израиля, которые обвинили жюри биеннале в политизации художественной выставки, писало The Art Newspaper.

Справка. Венецианская биеннале – это международная выставка современного искусства, происходящая раз в 2 года. У каждой страны есть свои павильоны-экспозиции.

Россия возвращается на Венецианскую биеннале

С 2022 года Россия не участвовала в Венецианской биеннале из-за полномасштабного вторжения. Но уже в марте организаторы обнародовали список участников, среди которых была и Россия.

Это вызвало бурную реакцию как со стороны украинского культурного сообщества, так и у европейцев. Однако организаторы считают, что не нарушают правил и санкций против России.