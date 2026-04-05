Через неделю – Пасха: Катя Осадчая и другие украинские звезды поздравляют с Вербным воскресеньем

В Украине 5 апреля празднуют Вербное воскресенье. Это один из важнейших праздников, который отмечают за неделю до Пасхи. Поздравлениями в этот день делятся и украинские знаменитости.

Один из самых теплых весенних праздников символизирует обновление, надежду и веру в лучшее. В этом году украинские звезды традиционно присоединились к поздравлениям – они поделились семейными кадрами и искренними пожеланиями, пишет 24 Канал.

К слову Самые искренние поздравления с Вербным воскресеньем 2026: теплые слова в прозе и стихах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги поделились трогательным семейным видео. Они предстали в вышитых рубашках и с ивовыми ветвями в руках. В праздничный день Катя и Юрий вместе с детьми придерживались древнего обычая – касаться друг друга вербой.

Пусть ивовые котики сегодня принесут в каждую семью уют, любовь и самое главное – мир. Берегите друг друга, обнимайте родных и верьте в лучшее,

– поздравила Катя Осадчая с Вербным воскресеньем.

Дзидзьо

Михаил Хома обратился к подписчикам с традиционным поздравлением: "Не я бью – верба бьет. Отныне через неделю – Пасха". Певец шутливо "ударил" камеру телефона ивовыми веточками.

Наталка Карпа

Певица показала, как вместе с семьей ходила освящать вербовые веточки в храм во Львове. В ролике видно и улыбающуюся Злату – дочь Натальи Карпы.

"С Вербным воскресеньем, всех обнимаем", – написала Карпа.

Наталка Денисенко

Актриса поделилась милым видео с сыном Андреем. Она касалась мальчика ивовыми веточками. Наталка рассказала, что Андрюше очень нравится эта традиция.

Лилия Ребрик

Ведущая поделилась невероятной фотосессией с мужем и тремя дочерьми.

Пусть эта предпасхальная Страстная неделя будет для всех нас тихой, светлой и очень теплой внутри... Пусть будет больше надежды. Больше спокойствия. И больше веры в хорошее,

– написала Лилия Ребрик.

Отметим, в 2026 году Вербное воскресенье 5 апреля празднуют православные верующие и греко-католики. В то же время праздничные даты у христиан западного обряда отличаются. Вербное воскресенье они праздновали 29 марта, а Пасху отмечают 5 апреля. В этом году дата празднования Пасхи не совпала, поскольку разные обряды высчитывают ее по своей пасхалии.