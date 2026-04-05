Одне з найтепліших весняних свят символізує оновлення, надію та віру в краще. Цього року українські зірки традиційно долучилися до привітань – вони поділилися сімейними кадрами й щирими побажаннями, пише 24 Канал.

До слова Найщиріші привітання з Вербною неділею 2026: теплі слова у прозі й віршах

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя поділилось зворушливим сімейним відео. Вони постали у вишитих сорочках та з вербовими гілками в руках. У святковий день Катя та Юрій разом з дітьми дотрималися давнього звичаю – торкатися одне одного вербою.

Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше – мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще,

– привітала Катя Осадча з Вербною неділею.

Дзідзьо

Михайло Хома звернувся до підписників з традиційним вітанням: "Не я б'ю – верба б'є. Віднині за тиждень – Великдень". Співак жартівливо "вдарив" камеру телефона вербовими гілочками.

Наталка Карпа

Співачка показала, як разом з сім'єю ходила освячувати вербові гілочки до храму у Львові. У ролику видно й усміхнену Злату – доньку Наталки Карпи.

"З Вербною неділею, всіх обіймаємо", – написала Карпа.

Наталка Денисенко

Акторка поділилась милим відео з сином Андрієм. Вона торкалась хлопчика вербовими гілочками. Наталка розповіла, що Андрійку дуже подобається ця традиція.

Лілія Ребрик

Ведуча поділилась неймовірною фотосесією з чоловіком та трьома доньками.

Нехай цей передвеликодній Страсний тиждень буде для всіх нас тихим, світлим і дуже теплим всередині… Нехай буде більше надії. Більше спокою. І більше віри в хороше,

– написала Лілія Ребрик.

Зазначимо, у 2026 році Вербну неділю 5 квітня святкують православні віряни та греко-католики. Водночас святкові дати у християн західного обряду відрізняються. Вербну неділю вони святкували 29 березня, а Великдень відзначають 5 квітня. Цьогоріч дата святкування Великодня не збіглась, оскільки різні обряди вираховують її за своєю пасхалією.