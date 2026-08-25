Вернулся из США в Украину: Ющенко рассказал, где работает его 22-летний сын

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем младшем сыне Тарасе, который после учебы в США вернулся в Украину.

22-летний парень окончил Массачусетский технологический институт (MIT), а сейчас работает в Киеве на закрытом предприятии. Об этом бывший президент рассказал в комментарии программе "Утро в Большом Городе".

Тарас получил образование в области инженерии и технологий. После окончания учебы он решил вернуться домой и сейчас работает на предприятии, которое, как отметил его отец, помогает Украине.

Он закончил учебу, работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу,

– рассказал Ющенко.

И подчеркнул, что сейчас в Украине находятся все его пятеро детей и пятеро внуков. В ближайшее время семья планирует вместе поехать в родное село Виктора Ющенко Хоруживка, что в Сумской области.

Сейчас съехались все дети. Мы выбираем такой день, чтобы меньше стреляли, и поедем. Все вместе. У меня пятеро детей и пятеро внуков, так что это немало,

– сообщил Виктор Андреевич.

"Утро в Большом Городе": смотрите видео онлайн

Напомним, у Виктора и Екатерины Ющенко трое общих детей – дочери Кристина и София и сын Тарас. От первого брака у экс-президента есть еще два ребенка – сын Андрей и дочь Виталина.

Ранее мы также рассказывали, где учатся дети нынешнего президента Украины Владимира Зеленского – дочери уже 21, а сыну 13 лет.