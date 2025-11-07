Умер Виктор Маринюк – выдающийся украинский художник

Украинский художник и график Виктор Маринюк умер, ему было 86 лет. Творчество Виктора Маринюка вошло в наследие одесского искусства XX века.

О потере стало известно в четверг, 6 ноября. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Музей Современного Украинского Искусства Корсаков.

Работники музея выразили соболезнования семье, друзьям и близким. Прощание с Виктором Маринюком состоится 8 ноября в Союзе художников в 12:30, сообщили в Одесском национальном художественном музее.

Выдающийся художник, философ света, мастер белого. Один из тех, кто формировал язык украинского нонконформизма – поколения, что не соглашалось жить в пределах "дозволенного", а творило собственное свободное пространство,

Виктор Маринюк / Фото из фейсбука Музея Современного Украинского Искусства Корсаков

Чем известен Виктор Маринюк?

Виктор Маринюк родился в апреле 1939 года. Учился в автодорожном техникуме, а затем – в Одесском государственном художественном училище.

В 1975 – 1980 годах организовывал квартирные выставки в Одессе и Москве и сам принимал в них участие. Также принимал участие в выставках за рубежом.

В 2008 году получил звание "Заслуженный художник Украины" за значительный вклад в изобразительное искусство и достижения в профессиональной деятельности. В 2020 году организовал выставку "Жить внимательно". Один из его последних выходов – открытие проекта "Тишина".

Работы Виктора Маринюка / Фото с фейсбука Музея Современного Украинского Искусства Корсаков

Виктор Маринюк относится к категории художников-нонконформистов, чьи работы стали частью истории одесского искусства.