Где сейчас и чем занимается певец Виктор Павлик после сложной операции на сердце

Хиты Виктора Павлика знают и слушают все поколения украинцев. Сегодня его репертуар насчитывает сотни песен, а сам артист продолжает активно выступать, творить и поддерживать страну после начала полномасштабной войны.

Вас также может заинтересовать Где сейчас группа "Табула Раса" – звезды 90-х, фронтмен которых ушел в монастырь

Как Виктор Павлик начал свою музыкальную карьеру?

Будущий артист родился 31 декабря 1965 года в городе Теребовля на Тернопольщине. Его отца зовут Франко, мужчина всю жизнь работал электриком, а маму зовут Александра. У певца также есть старшая сестра Людмила.

Виктор Павлик с сестрой в детстве / Фото из соцсетей

Еще с детства Павлик увлекался музыкой: играл на гитаре, а уже в 13 лет выступал и пел на танцах в местном Доме культуры. После школы он учился в Тернопольском профессионально-техническом училище, где получил специальность слесаря-сантехника и газоэлектросварщика. В 1984-1986 годах проходил службу в армии, где создал вокально-инструментальный ансамбль "Мираж-2" и выступал перед военными. Впоследствии окончил Теребовлянское высшее училище культуры по специальности дирижер хора и работал в Тернопольской областной филармонии. В 1990-х Павлик был художественным руководителем ансамбля "Эверест" и гастролировал вместе с музыкантами Иво Бобула. Позже вместе с коллегами создал группу "Анна-Мария", которая быстро стала популярной. В коллективе Виктор Павлик был гитаристом и вокалистом. В 1994 году их песня "Ты нравишься мне" была признана лучшим лирическим шлягером Украины, а сама "Анна-Мария" – лучшей поп-группой Украины.

Позже Виктор Павлик около года работал в Турции, где выступал перед публикой. Вернувшись, он узнал, что группа "Анна-Мария" распалась, поэтому решил сосредоточиться на сольной карьере. Об этом певец рассказывал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Романа Мухи.

В конце 1996 года Виктор Павлик переехал в Киев, где активно взялся за развитие творчества. В столице его пригласили на одну из вечеринок, где присутствовал известный поэт-песенник Степан Галябарда. Там Павлик исполнил песню "Шикидым" на турецком языке, после чего Галябарда предложил создать к ней украинский текст.

В тот же период артисту предложили еще одну композицию – "Ни обещаний, ни прощений". С этими песнями он решил принять участие в фестивале "Мелодия", где получил вторую премию. Как впоследствии вспоминал Павлик, после этого выступления его популярность резко возросла – лег спать обычным человеком, а проснулся известным. Большую роль в его узнаваемости сыграл и первый всеукраинский телевизионный хит-парад клипов "Территория А".

Сейчас в репертуаре Виктора Павлика более 300 песен. Среди самых известных – "Белые черемухи", "Тарам там не с кем", "Афины, Киев и Стамбул" и многие другие.

Что известно о личной жизни Виктора Павлика?

Виктор Павлик был женат четыре раза и является отцом четырех детей. От первого брака с Лидией у него родился сын Александр. Парень пошел по стопам отца, занимаясь творчеством. С началом полномасштабной войны он посвятил время волонтерству, и впоследствии переехал в США, где открыл собственную музыкальную школу.

Во втором браке у артиста родилась дочь Кристина. Она ведет непубличный образ жизни, живет в Ровно и воспитывает сына Вадима, поэтому Павлик уже имеет внука. У певца также есть внук Давид – сын Александра.

Третьей женой певца была Лариса Созаева, в этом браке родился сын Павел. Парень учился в Национальной академии СБУ, однако его жизнь трагически оборвала онкологическая болезнь – в 2020 году он умер после длительной борьбы с раком костей.

Сейчас Виктор Павлик состоит в браке с Екатериной Репяховой, которая моложе его на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил. У мальчика диагностировали диспраксию, что влияет на координацию, речи и общее развитие ребенка. Виктор и Екатерина активно занимаются лечением сына, а врачи дают оптимистичные прогнозы.

Виктор Павлик с четырьмя детьми и женой / Фото с инстаграм-страницы артиста

Где сейчас Виктор Павлик?

Начало полномасштабной войны Виктор Павлик встретил вместе с женой Екатериной Репяховой в Киеве. После первых взрывов семья решила вывезти маленького сына в более безопасное место и отправилась на запад Украины. Впоследствии Екатерина вместе с сыном и мамой уехала в Израиль, где живет ее сестра. Сам Виктор Павлик остался в Украине и активно включился в волонтерство – выступал, общался с людьми и поддерживал их песнями. Уже в мае 2022 года жена певца с сыном вернулись домой.

Весной 2024 года Виктору Павлику провели сложную операцию на сердце из-за врожденного порока.

Нормальное отверстие клапана 2-3 сантиметра, а у меня было 0,4... Была очень серьезная ситуация. Я уже задыхался. Особенно, когда были блэкауты и не было света, я пешком шел на 18 этаж, и постоянно останавливался. Тогда профессор сказал, что если я ничего не буду делать, произойдет так, что я и шагу не смогу сделать, буду задыхаться. Ну и в любой момент сердце может остановиться, оно просто не выдержит,

– поделился артист в интервью Rostyslove Production.

Хирургическое вмешательство провели в мае и длилась несколько часов, после чего артист прошел реабилитацию. Сейчас он живет с искусственным клапаном.

Сегодня Виктор Павлик продолжает активную творческую деятельность. В 2025 году он провел юбилейный тур к своему 60-летию, во время которого собрал средства в поддержку украинских военных. Также артист готовится к большому концерту во Дворце "Украина", где 21 марта выступит в сопровождении оркестра и представит дуэты с известными певицами. Кроме того, певец не прекращает записывать новые песни. В частности, недавно он презентовал совместную композицию с Екатериной Бужинской "Зорепад" – лирическую историю о любви, что выдерживает время и испытания. Видеоклип к этому треку уже появился на ютуб-канале Екатерины Бужинской.