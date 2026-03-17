Яким був шлях Віктора Павліка до слави, що відомо про його особисте життя та чим він займається зараз – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Як Віктор Павлік розпочав свою музичну кар'єру?

Майбутній артист народився 31 грудня 1965 року в місті Теребовля на Тернопільщині. Його батька звати Франко, чоловік усе життя працював електриком, а маму звати Олександра. У співака також є старша сестра Людмила.

Віктор Павлік з сестрою в дитинстів / Фото з соцмереж

Ще з дитинства Павлік захоплювався музикою: грав на гітарі, а вже у 13 років виступав і співав на танцях у місцевому Будинку культури. Після школи він навчався у Тернопільському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальність слюсаря-сантехніка та газоелектрозварювальника. У 1984-1986 роках проходив службу в армії, де створив вокально-інструментальний ансамбль "Міраж-2" і виступав перед військовими. Згодом закінчив Теребовлянське вище училище культури за спеціальністю диригент хору та працював у Тернопільській обласній філармонії. У 1990-х Павлік був художнім керівником ансамблю "Еверест" і гастролював разом із музикантами Іво Бобула. Пізніше разом із колегами створив гурт "Анна-Марія", який швидко став популярним. У колективі Віктор Павлік був гітаристом та вокалістом. У 1994 році їхня пісня "Ти подобаєшся мені" була визнана кращим ліричним шлягером України, а сама "Анна-Марія" – кращим поп-гуртом України.

Пізніше Віктор Павлік близько року працював у Туреччині, де виступав перед публікою. Повернувшись, він дізнався, що гурт "Анна-Марія" розпався, тож вирішив зосередитися на сольній кар'єрі. Про це співак розповідав в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Романа Мухи.

Наприкінці 1996 року Віктор Павлік переїхав до Києва, де активно взявся за розвиток творчості. У столиці його запросили на одну з вечірок, де був присутній відомий поет-пісняр Степан Галябарда. Там Павлік виконав пісню "Шикидим" турецькою мовою, після чого Галябарда запропонував створити до неї український текст.

У той самий період артисту запропонували ще одну композицію – "Ні обіцянок, ні пробачень". З цими піснями він вирішив взяти участь у фестивалі "Мелодія", де здобув другу премію. Як згодом згадував Павлік, після цього виступу його популярність різко зросла – ліг спати звичайною людиною, а прокинувся відомим. Велику роль у його впізнаваності відіграв і перший всеукраїнський телевізійний хіт-парад кліпів "Територія А".

Нині в репертуарі Віктора Павліка понад 300 пісень. Серед найвідоміших – "Білі черемхи", "Тарам там нема з ким", "Афіни, Київ і Стамбул" та багато інших.

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка?

Віктор Павлік був одружений чотири рази та є батьком чотирьох дітей. Від першого шлюбу з Лідією у нього народився син Олександр. Хлопець пішов стопами батька, займаючись творчістю. З початком повномасштабної війни він присвятив час волонтерству, та згодом переїхав до США, де відкрив власну музичну школу.

У другому шлюбі в артиста народилася донька Христина. Вона веде непублічний спосіб життя, мешкає у Рівному та виховує сина Вадима, тож Павлік уже має онука. У співака також є онук Давид – син Олександра.

Третьою дружиною співака була Лариса Созаєва, у цьому шлюбі народився син Павло. Хлопець навчався у Національній академії СБУ, однак його життя трагічно обірвала онкологічна хвороба – у 2020 році він помер після тривалої боротьби з раком кісток.

Зараз Віктор Павлік перебуває у шлюбі з Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 28 років. У 2021 році у пари народився син Михайло. У хлопчика діагностували диспраксію, що впливає на координацію, мовлення та загальний розвиток дитини. Віктор та Катерина активно займаються лікуванням сина, а лікарі дають оптимістичні прогнози.

Віктор Павлік з чотирма дітьми та дружиною / Фото з інстаграм-сторінки артиста

Де зараз Віктор Павлік?

Початок повномасштабної війни Віктор Павлік зустрів разом із дружиною Катериною Репяховою у Києві. Після перших вибухів родина вирішила вивезти маленького сина в безпечніше місце та вирушила на захід України. Згодом Катерина разом із сином і мамою поїхала до Ізраїлю, де мешкає її сестра. Сам Віктор Павлік залишився в Україні та активно долучився до волонтерства – виступав, спілкувався з людьми та підтримував їх піснями. Уже в травні 2022 року дружина співака з сином повернулися додому.

Навесні 2024 року Віктору Павліку провели складну операцію на серці через вроджену ваду.

Нормальний отвір клапана 2-3 сантиметри, а в мене було 0,4... Була дуже серйозна ситуація. Я вже задихався. Особливо, коли були блекаути та не було світла, я пішки йшов на 18 поверх, і постійно зупинявся. Тоді професор сказав, що якщо я нічого не робитиму, станеться так, що я і кроку не зможу зробити, буду задихатися. Ну і в будь-який момент серце може зупинитися, воно просто не витримає,

– поділився артист в інтерв'ю Rostyslove Production.

Хірургічне втручання провели у травні й тривала кілька годин, після чого артист пройшов реабілітацію. Наразі він живе зі штучним клапаном.

Сьогодні Віктор Павлік продовжує активну творчу діяльність. У 2025 році він провів ювілейний тур до свого 60-річчя, під час якого зібрав кошти на підтримку українських військових. Також артист готується до великого концерту в Палаці "Україна", де 21 березня виступить у супроводі оркестру та представить дуети з відомими співачками. Крім того, співак не припиняє записувати нові пісні. Зокрема, нещодавно він презентував спільну композицію з Катериною Бужинською "Зорепад" – ліричну історію про кохання, що витримує час і випробування. Відеокліп до цього треку вже з'явився на ютуб-каналі Катерини Бужинської.