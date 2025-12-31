Разница между сыновьями – 37 лет: сколько детей у Виктора Павлика и что о них известно

Виктор Павлик один из самых популярных артистов украинской эстрады. Внимание приковано не только к творчеству певца, но и его личной жизни. Певец был женат четыре раза, в браках у него родилось четверо детей.

31 декабря Виктор Павлик празднует день рождения – ему исполнилось 60 лет. В юбилей артиста 24 Канал решил рассказать, что известно о его потомках.

Александр Павлик

Первой избранницей Виктора Павлика была Лидия, которую артист встретил всего в 18 лет. 22 апреля 1984 года у пары родился сын, которого назвали Александром. Парень пошел по стопам отца и решил заниматься музыкой. Он участвовал в музыкальных фестивалях, получил высшее образование по специальности "эстрадный вокал".

Александр попробовал силы в проекте "Х-Фактор", а впоследствии продолжал музыкальную карьеру как сольный артист. В начале полномасштабной войны Александр Павлик присоединился к теробороны, волонтерив, проводил благотворительные выступления. Впоследствии стало известно, что мужчина уехал в США, здесь он основал собственную музыкальную школу.

Кристина Павлик

Во втором браке Виктора Павлика родилась его единственная дочь Кристина. Интересно, что девушка на 7 лет старше нынешней жены артиста. Из всех детей Павлика Кристина наименее публичная.

Как рассказывал музыкант, она живет в Ровно и воспитывает сына Вадима. Виктор Павлик поддерживает связь с дочерью, хотя их отношения не слишком тесные.

Павел Павлик

Третьей избранницей Виктора Павлика стала Лариса Созаева. В их браке 7 мая 1999 года родился сын Павел. Парень задумывался о карьере военного, поэтому после окончания школы поступил в Национальную академию СБУ.

К сожалению, Павел заболел раком. Юноша мужественно два года боролся с болезнью, перенес многочисленные курсы терапии. Но рак не отступил, а только прогрессировал. В 2020 году Павел ушел из жизни.



Виктор Павлик с сыном / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Михаил Павлик

После развода с Ларисой Созаевой Виктор Павлик решил жениться в четвертый раз. Его возлюбленная – Екатерина Репяхова, которая много лет была преданной фанаткой певца. У пары родился сын Миша, которому сейчас 4 года.

У мальчика диагностировали редкое нейрогенетическое расстройство, из-за которого у него задержка речи. Однако Миша посещает различные занятия и уже достигает успехов, а прогнозы врачей – хорошие.