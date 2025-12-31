31 грудня Віктор Павлік святкує день народження – йому виповнилося 60 років. У ювілей артиста 24 Канал вирішив розповісти, що відомо про його нащадків.

Олександр Павлік

Першою обраницею Віктора Павліка була Лідія, яку артист зустрів усього в 18 років. 22 квітня 1984 року у пари народився син, якого назвали Олександром. Хлопець пішов стопами батька й вирішив займатися музикою. Він брав участь у музичних фестивалях, здобув вищу освіту за спеціальністю "естрадний вокал".

Олександр спробував сили у проєкті "Х-Фактор", а згодом продовжував музичну кар'єру як сольний артист. На початку повномасштабної війни Олександр Павлік долучився до тероборони, волонтерив, проводив благодійні виступи. Згодом стало відомо, що чоловік виїхав до США, тут він заснував власну музичну школу.

Христина Павлік

У другому шлюбі Віктора Павліка народилась його єдина донька Христина. Цікаво, що дівчина на 7 років старша за нинішню дружину артиста. З усіх дітей Павліка Христина найменш публічна.

Як розповідав музикант, вона живе у Рівному та виховує сина Вадима. Віктор Павлік підтримує зв'язок з донькою, хоч їхні стосунки не надто тісні.

Павло Павлік

Третьою обраницею Віктора Павліка стала Лариса Созаєва. У їхньому шлюбі 7 травня 1999 року народився син Павло. Хлопець замислювався про кар'єру військового, тому після закінчення школи вступив до Національної академії СБУ.

На жаль, Павло захворів на рак. Юнак мужньо два роки боровся з хворобою, переніс численні курси терапії. Але рак не відступив, а лише прогресував. У 2020 році Павло пішов з життя.



Віктор Павлік з сином / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Михайло Павлік

Після розлучення з Ларисою Созаєвою Віктор Павлік вирішив одружитися учетверте. Його кохана – Катерина Репяхова, яка багато років була відданою фанаткою співака. У пари народився син Михайлик, якому зараз 4 роки.

У хлопчика діагностували рідкісний нейрогенетичний розлад, через яку в нього затримка мовлення. Однак Михайлик відвідує різноманітні заняття та вже досягає успіхів, а прогнози лікарів – хороші.