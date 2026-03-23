Віктор Франкович присвятив сцені 40 років. Його пісні досі обожнюють українці, що лише доводять захопливі відгуки про ювілейний концерт. Як за час кар'єри змінився Павлік, дивіться на сайті 24 Каналу.

Як за час кар'єри змінився Віктор Павлік?

Віктор Павлік родом з міста Теребовля Тернопільської області. Він з дитинства захоплювався музикою. У 1983 році співак став художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Еверест".

Малий Віктор Павлік з сестрою з сестрою Людмилою / Фото з інстаграму артиста

Павлік є випускником Теребовлянського культурно-освітнього училища (спеціальність "Диригент хорового колективу, вокаліст") та Київського національного університету культури та мистецтв (навчався на кафедрі естрадного співу). Протягом 1992 – 1995 років у складі гурту "Анна Марія" виступав у Тернопільській обласній філармонії. Колектив здобував перемогу у різних фестивалях та конкурсах в Україні та поза її межами.

Віктор Павлік у молодості / Фото з фейсбуку

У 1996 році Віктор Франкович випустив сольну пісню "Шикидим", яка теж стала популярною, як і "Ти подобаєшся мені". Через рік артист презентував дебютний однойменний альбом, в який, зокрема, увійшли композиції "Ти подобаєшся мені", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Пам'ятай".

Віктор Павлік у кліпі "Ні обіцянок, ні пробачень", 1997 рік / Скриншот з відео

Зараз Віктору Павліку 60, проте він продовжує виступати. Наступний концерт артиста відбудеться 27 квітня у Львові. Він вийде на сцену Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької та заспіває у супроводі симфонічного оркестру.

Віктору Павліку – 60 / Фото з інстаграму артиста

Який скандал виник на ювілейному концерті Віктора Павліка?

Після концерту дружина Віктора Франковича та його концертна директорка Катерина Репяхова розповіла про неприпустиму поведінку організаторів концерту. Вона поділилась, що пережила психологічний тиск, приниження, агресію та зітнулась з погрозами. Блогерка зізналась, що перебуває "в стані сильного шоку".

Згодом Національний палац мистецтв "Україна" публічно попросив вибачення у Павліка та його дружини. Представники установи розповіли, що неприпустиму поведінку в бік Репяхової дозволив продюсер.

Згодом Катерина розповіла, що після однієї з пісень організатор зупинив концерт і сказав артисту, що той "жахливо співає". Він заявив, що потрібно викликати лікаря і вколоти адреналін.

Віктор Франкович тільки розслабився, почав отримувати задоволення від концерту, в цей момент концерт просто зупиняють і починається абсурд. З нього намагаються зробити людину, яка погано працює і нав'язати це відчуття… Мені щиро шкода, що йому довелося працювати в настільки складних і неприйнятних умовах,

– зазначила Репяхова.

Нагадаємо, що навесні 2024 року Віктор Павлік переніс складну операцію на серці. Артисту поставили штучний клапан. Він розповідав, що після цього щодня п'є різні пігулки.