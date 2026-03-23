Виктор Франкович посвятил сцене 40 лет. Его песни до сих пор обожают украинцы, что только доказывают восторженные отзывы о юбилейном концерте. Как за время карьеры изменился Павлик, смотрите на сайте 24 Канала.

Как за время карьеры изменился Виктор Павлик?

Виктор Павлик родом из города Теребовля Тернопольской области. Он с детства увлекался музыкой. В 1983 году певец стал художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Эверест".

Маленький Виктор Павлик с сестрой с сестрой Людмилой

Павлик является выпускником Теребовлянского культурно-образовательного училища (специальность "Дирижер хорового коллектива, вокалист") и Киевского национального университета культуры и искусств (учился на кафедре эстрадного пения). В течение 1992 – 1995 годов в составе группы "Анна Мария" выступал в Тернопольской областной филармонии. Коллектив одерживал победу в различных фестивалях и конкурсах в Украине и за ее пределами.

Виктор Павлик в молодости

В 1996 году Виктор Франкович выпустил сольную песню "Шикидим", которая тоже стала популярной, как и "Ты нравишься мне". Через год артист презентовал дебютный одноименный альбом, в который, в частности, вошли композиции "Ты нравишься мне", "Ни обещаний, ни прощений", "Помни".

Виктор Павлик в клипе "Ни обещаний, ни прощений", 1997 год

Сейчас Виктору Павлику 60, однако он продолжает выступать. Следующий концерт артиста состоится 27 апреля во Львове. Он выйдет на сцену Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой и споет в сопровождении симфонического оркестра.

Виктору Павлику – 60

Какой скандал возник на юбилейном концерте Виктора Павлика?

После концерта жена Виктора Франковича и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о недопустимом поведении организаторов концерта. Она поделилась, что пережила психологическое давление, унижения, агрессию и столкнулась с угрозами. Блогерша призналась, что находится "в состоянии сильного шока".

Впоследствии Национальный дворец искусств "Украина" публично попросил прощения у Павлика и его жены. Представители учреждения рассказали, что недопустимое поведение в сторону Репяховой позволил продюсер.

Впоследствии Екатерина рассказала, что после одной из песен организатор остановил концерт и сказал артисту, что тот "ужасно поет". Он заявил, что нужно вызвать врача и уколоть адреналин.

Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта, в этот момент концерт просто останавливают и начинается абсурд. Из него пытаются сделать человека, который плохо работает и навязать это ощущение... Мне искренне жаль, что ему пришлось работать в настолько сложных и неприемлемых условиях,

– отметила Репяхова.

Напомним, что весной 2024 года Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце. Артисту поставили искусственный клапан. Он рассказывал, что после этого ежедневно пьет различные таблетки.