Хайп любой ценой, – в сети раскритиковали интервью Рамины с Виктором Розовым
- Интервью Рамины Эсхакзай с Виктором Розовым вызвало критику из-за обсуждения личной жизни бывшей жены юмориста.
- Пользователи сети обвинили Эсхакзай в непрофессионализме и желании хайпа, а Розова в разглашении личных деталей и оправдании своих измен.
- Рамина Эсхакзай ответила на критику, заявив, что видео прошло несколько этапов проверки перед выпуском.
Вчера, 20 августа, Рамина Эсхакзай выпустила интервью с юмористом и ветераном войны Виктором Розовым, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Дело в том, что в разговоре мужчина поделился подробностями своих отношений с уже бывшей женой Ольгой Мерзликиной, в частности заговорил об интиме с ней и своих изменах.
Почти сразу выпуск удалили с ютуба. Как объяснила Рамина: по этическим соображениям. Однако поздно вечером его таки вернули, перед тем вырезав определенные фрагменты. И все же скандальное интервью Розового раскритиковали в сети. В чем обвиняют Эсхакзай и что пишут о высказываниях юмориста, расскажет Show 24.
В сети раскритиковали интервью Рамины Эсхакзай с Виктором Розовым
Украинцы отмечают, что Рамина Эсхакзай поступила неэтично по отношению к бывшей жене Виктора Розового, нарушила ее личные границы, обвиняют в непрофессионализме и хайпе. Юмориста критикуют за то, что он вынес подробности личной жизни с Ольгой Мерзликиной на публику, оправдывал свои измены.
- "Получается, Рамина показала, что женщина женщине не прибежище".
- "Верю, что рано или поздно общество поймет, что Рамина – это про хайп, а не про смысл".
- "Отвратительно, что Рамина сидит улыбается на этот рассказ. И даже тогда, во время съемки, у нее этических сомнений не возникло".
- "Мне всегда нравился Виктор Розовый как комик. Я уважаю Виктора как защитника Украины и долго следила за процессом его выздоровления, искренне сочувствуя. Но как же противно от той грязи, которую сейчас несет Витя в инфопространство".
- "Интервью с Розовым – это дно, особенно неэтично по отношению к бывшей жене. А выпустить его в эфир – это плескание в луже вместо журналистики. Хайп любой ценой".
- "Видя полный выпуск до редактирования, могу лишь сказать, что обидно это все наблюдать и понимаешь, что военный не всегда равен хороший человек".
- "Кажется, у людей размылись границы понятия "этика", "личная жизнь" и "уважение к партнеру". Сегодня медиа и соцсети создают иллюзию, что любая боль, конфликт или измена имеет право стать контентом".
- "С точки зрения уважения к личным границам другого человека и элементарной женской эмпатии не стоило выкладывать эти фрагменты. Ни одна женщина не хотела бы, чтобы подобные подробности ее личной жизни становились темой для публичного обсуждения".
Реакция на интервью Рамины с Розовым / Скриншоты из соцсетей
Как Рамина отреагировала на критику?
Вчера Рамина Эсхакзай записала видеообращение к людям, которые ее критикуют. Сейчас эти видео удалены из ее инстаграма.
Видео, которое вышло в обед прошло несколько этапов фильтрации: это моя проверка, проверка гостя, бригады и определенных специалистов. Поэтому обвинять меня в том, что я выпустила видео без проверки нельзя,
– сказала Рамина.
Рамина Эсхакзай ответила на критику / видео из инстаграма интервьюера
