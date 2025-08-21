Вчера, 20 августа, Рамина Эсхакзай выпустила интервью с юмористом и ветераном войны Виктором Розовым, которое вызвало бурное обсуждение в сети. Дело в том, что в разговоре мужчина поделился подробностями своих отношений с уже бывшей женой Ольгой Мерзликиной, в частности заговорил об интиме с ней и своих изменах.

Почти сразу выпуск удалили с ютуба. Как объяснила Рамина: по этическим соображениям. Однако поздно вечером его таки вернули, перед тем вырезав определенные фрагменты. И все же скандальное интервью Розового раскритиковали в сети. В чем обвиняют Эсхакзай и что пишут о высказываниях юмориста, расскажет Show 24.

Украинцы отмечают, что Рамина Эсхакзай поступила неэтично по отношению к бывшей жене Виктора Розового, нарушила ее личные границы, обвиняют в непрофессионализме и хайпе. Юмориста критикуют за то, что он вынес подробности личной жизни с Ольгой Мерзликиной на публику, оправдывал свои измены.

"Получается, Рамина показала, что женщина женщине не прибежище".

"Верю, что рано или поздно общество поймет, что Рамина – это про хайп, а не про смысл".

"Отвратительно, что Рамина сидит улыбается на этот рассказ. И даже тогда, во время съемки, у нее этических сомнений не возникло".

"Мне всегда нравился Виктор Розовый как комик. Я уважаю Виктора как защитника Украины и долго следила за процессом его выздоровления, искренне сочувствуя. Но как же противно от той грязи, которую сейчас несет Витя в инфопространство".

"Интервью с Розовым – это дно, особенно неэтично по отношению к бывшей жене. А выпустить его в эфир – это плескание в луже вместо журналистики. Хайп любой ценой".

"Видя полный выпуск до редактирования, могу лишь сказать, что обидно это все наблюдать и понимаешь, что военный не всегда равен хороший человек".

"Кажется, у людей размылись границы понятия "этика", "личная жизнь" и "уважение к партнеру". Сегодня медиа и соцсети создают иллюзию, что любая боль, конфликт или измена имеет право стать контентом".

"С точки зрения уважения к личным границам другого человека и элементарной женской эмпатии не стоило выкладывать эти фрагменты. Ни одна женщина не хотела бы, чтобы подобные подробности ее личной жизни становились темой для публичного обсуждения".

Реакция на интервью Рамины с Розовым

Как Рамина отреагировала на критику?

Вчера Рамина Эсхакзай записала видеообращение к людям, которые ее критикуют. Сейчас эти видео удалены из ее инстаграма.

Видео, которое вышло в обед прошло несколько этапов фильтрации: это моя проверка, проверка гостя, бригады и определенных специалистов. Поэтому обвинять меня в том, что я выпустила видео без проверки нельзя,

– сказала Рамина.

Рамина Эсхакзай ответила на критику

Рамина Эсхакзай ответила на критику / видео из инстаграма интервьюера

