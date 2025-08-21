В июне стало известно, что комик и военный Виктор Розовый развелся с Ольгой Мерзликиной. Но сам он долго без пары не остался – теперь у него новые отношения.

Юморист даже показал, как выглядит его девушка. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-сторис Виктора Розового.

Так, военнослужащий запостил фото его новой возлюбленной. На снимке девушка написала, что благодарна судьбе за то, что Виктор Розовый – ее парень. Это произошло после громкого интервью, где он откровенно поделился деталями отношений с бывшей женой.



Новая девушка Виктора Розового / Скриншот из инстаграм-сторис

Сам Розовый признался, что даже новая возлюбленная и близкие пытались отговорить его от такой откровенности, однако он настоял.

Избранницу Розового зовут Яна-Екатерина. По ее соцсетям видно, что девушка проживает во Львове. Как долго длится их роман, пока неизвестно, но в соцсетях юморист не раз показывал их совместные фото еще до того, как официально подтвердил отношения.

Что известно о предыдущих отношениях Виктора Розового?

Звезда "Лиги смеха" более 13 лет был вместе с Ольгой Мерзликиной. Известно, что на два года пара расходилась, но впоследствии снова сошлась.

В марте 2024 года влюбленные официально поженились. Для этого Виктор даже взял короткий отпуск со службы в 3-й штурмовой бригаде. Но уже в мае Ольга подала на развод. Причина – измены мужа.

Накануне стало известного, как жена Розового узнала об изменах мужа.