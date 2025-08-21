У червні стало відомо, що комік і військовий Віктор Розовий розлучився з Ольгою Мерзлікіною. Але сам він довго без пари не залишився – тепер у нього нові стосунки.

Гуморист навіть показав, який вигляд має його дівчина.

Так, військовослужбовець запостив фото його нової коханої. На знімку дівчина написала, що вдячна долі за те, що Віктор Розовий – її хлопець. Це сталося після гучного інтерв'ю, де він відверто поділився деталями стосунків із колишньою дружиною.



Сам Розовий зізнався, що навіть нова кохана та близькі намагалися відмовити його від такої відвертості, однак він наполіг.

Обраницю Розового звати Яна-Катерина. За її соцмережами видно, що дівчина проживає у Львові. Як довго триває їхній роман, поки невідомо, але в соцмережах гуморист не раз показував їхні спільні фото ще до того, як офіційно підтвердив стосунки.

Що відомо про попередні стосунки Віктора Розового?

Зірка "Ліги сміху" понад 13 років був разом з Ольгою Мерзлікіною. Відомо, що на два роки пара розходилася, але згодом знову зійшлася.

У березні 2024 року закохані офіційно одружилися. Для цього Віктор навіть взяв коротку відпустку зі служби у 3-й штурмовій бригаді. Та вже у травні Ольга подала на розлучення. Причина – зради чоловіка.

Напередодні стало відомого, як дружина Розового дізналася про зради чоловіка.